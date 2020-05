U PONEDELJAK 30 STEPENI! Stiže topli deo proleća, SLEDI I TROPSKO LETO, samo sledeća nedelja krije poslednji obrt!

Hladnjikavom vremenu sa povremenom kišom, sa kojim se ovih dana suočavamo, bliži se kraj, s obzirom na to da nam predstoji topliji deo proleća, i vrelo i sušno leto, sa tropskim noćima, najavio je meteorolog kompanije "Veder tu ambrela" Đorđe Đurić. On je naveo da ćemo se sa prvim visokim temperaturama susresti već u ponedeljak, one će na 2 dana biti prekinute, a zatim nam sledi duži period lepog vremena.

Đurić svakodnevno svoje prijatelje i pratioce na Fejsbuk profilu obaveštava u vremenu, to je uradio i sinoć:

- Pred nama sušan i topliji deo proleća i vrelo i sušno leto. Leto pred nama biće sušno i vrelo, uz česte toplotne talase, a u gradovima uz tropske noći. Prve temperature od preko 30 stepeni, očekuju se već u ponedeljak, ali samo na jedan dan, jer se u utorak i sredu očekuje jedno manje i prolazno zahlađenje, pogoršanje vremena, slično jučerašnjem, uz pad temperatura za 10 stepeni - napisao je Đurić.

Zatim sledi vremenski preokret, onaj lepši.

- Potom sledi porast temperatura i stabilizacija vremena, i pred nama će uslediti jedan stabilan, suv i topao period, uz letnje temperature - kaže Đurić.

