MINISTARKA ZORANA MIHAJLOVIĆ: Počela obnova autoputa u dužini od 200 km

ZAVRŠENO DO KRAJA AVGUSTA

Na Koridoru 10 u Srbiji počela je obnova autoputa na više deonica i do kraja avgusta biće završeno ukupno 200 kilometara, a potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović obišla je danas radove na delu od petlje Pojate do petlje Ražanj, koja će biti gotova do kraja maja.