AVIO-SAOBRAĆAJ U SRBIJI TREBALO BI DA KRENE 18. MAJA: Hoće li putnici dolaziti 4 SATA PRE LETA i koje ih mere još čekaju

Mnoge države, pogotovu one koje žive od turizma, najavile su obavezna testiranja svih koji žele da pređu njihovu granicu. Srbija je jedna od zemalja koja će narednih dana da otvori granične prelaze, koji su 20. marta potpuno zatvoreni za putnički drumski, rečni i železnički saobraćaj.

Međunarodni granični prelaz na aerodromu “Nikola Tesla” zatvoren jer 19. marta u podne i obustavljeni su i svi komercijalni međunarodni letovi. Beogradski aerodrom bio je sve vreme otvoren samo za humanitarne letove i kargo saobraćaj, a vazdušni prostor Srbije ostao je otvoren za sve prelete. Kako je zabrana komercijalih letova skraćena do 17. maja, već od narednog dana, 18. maja, avio-saobraćaj u Srbiji može da krene.

Još uvek nije poznato koje će se mere sprovoditi u avio-saobraćaju. Predloga ima mnogo, ali su se već mnoge svetske kompanije pobunile protiv njih. Mere koje se najčešće pominju su: dolazak putnika na aerodrome i četiri sata pre leta, merenje temperature svakog putnika pre ulaska u avion i primena mera socijalnog distanciranja u samom avionu, tako što će biti smanjen kapacitet za sedišta u sredini.

Svim građanima se meri telesna temperatura. Nakon toga se radi obavezan bris svima kojima je temperatura povišena, dok se ostalima ne radi testiranje. Međutim, i oni bez temperature upućuju se u samoizolaciju. Ovim merama uskoro će zasigurno biti pridodate još neke, a najviše se pominju testovi na koronavirus, koje bi putnici uradili u zemljama iz kojih dolaze.

Zorana Mihajlović, ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, ukazala je da će se u putničkom avio-saobraćaju voditi računa o merama bezbednosti, u skladu sa preporukama lekara. Što se tiče mera bezbednosti u avio-saobraćaju, svi koji budu želeli da putuju moraće da imaju negativan test na koronu koji nije stariji od 72 sata, a kada slete ići će u izolaciju - rekla je ministarka.

Bečki aerodrom Švehat od ponedeljka nudi PCR test, odnosno test na korona virus, i to ne samo putnicima, već svima koji su zainteresovani. Test košta 190 evra, a rezultati se dobijaju za 2-3 sata. U slučaju da su rezultati negativni, prilikom ulaska u Austriju putnicima neće biti potreban 14-odnevni karantin. Svaki pozitivni rezultat se prijavljuje nadležnim vlastima, koje preduzimaju odgovarajuće korake u daljem ophođenju prema inficiranom.

Osobe koje putuju iz Beča, a testiraju se pre leta, ovim testiranjem dobijaju potvrdu kojom mogu dokazati u zemlji sletanja da su negativni na korona virus. U Hrvatskoj se trenutno raspravlja o proceduri pri ulasku u tu zemlju, kada se, naravno, otvore granice. Ono što se sigurno zna je da će turisti morati da imaju potvrdu da su bili negativni na testu za koronavirus i samo pomoću takve potvrde moći će da uđu u Hrvatsku.

- Dok se sve zemlje ne oslobode virusa, PCR test će se raditi u zemlji iz koje ljudi polaze i test ne sme biti stariji od 24 sata. To je osiguranje da bi dan do dva osoba mogla biti negativna. To je visokopouzdan test, ali pošto nema 100%-tnog testa, svakako da i tu treba oprez ako se dolazi iz područja gde ima zaraze - izjavila je prof. dr. sc. Alemka Markotić, direktorka Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” za HRT.

- Ne znam tačno o kakvim se tu mašinama i procedurama radi, ali sigurno je da sa nekog protivepidemijskog aspekta i te kako ima smisla - rekla je prof. dr Darija Kisić Tepavčević.

Doktor Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19, naglašava da putnike svakako čeka komplikovana procedura.

- To je ozbiljan posao, ne možete vi nekoga da zaustavite na granici… Ili mora da dođe sa gotovim testom, moramo da se dogovorimo s kojim testom, a moramo da vidimo i šta će drugi da rade, jer su to međunarodni propisi, postoji međunarodni zdravstveni pravilnik. Mi kao zemlja imamo na to pravo - rekao je Kon.

Naravno, otvaranje granica pred letnju sezonu ne znači samo testiranje pre odlaska u određenu stranu zemlju, već i testiranje prilikom povratka u svoju. Mnogi Srbi maštaju o grčkim plažama, a Grci su već najavili da će testirati ljude pri ulasku u zemlju.

- A da li mi treba da testiramo ljude kad se vraćaju?! Pa verovatno da treba - rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović.

Ipak, do otvaranja graničnih prelaza i pravog protoka putnika ima još vremena, jer koronavirus je i dalje tu, a kao što je više puta naglašeno - granice će biti otvorene tek kada struka bude proglasila pobedu nad kovidom!

Kurir.rs

Foto Nemanja Nikolić

Kurir