23 PRAVILA ZA LETOVANJE U GRČKOJ: Rigorozna pravila ako stignemo do mora! Evo kada omiljeno more OTVARA GRANICE

Ukoliko nam se ovog leta, ipak, posreći da odemo na mora u Grčku, moraćemo da se pridržavamo novih striktnih pravila, pa prilikom boravka u hotelu zaboravite na upotrebu keša, ali i na mini-bar u sobama!

Grčka, najomiljenije letovalište Srba, prema nekim najavama, otvoriće svoje granice za strane turiste od 1. jula, ali se još čekaju protokoli za sigurno putovanje. Kao što je za Kurir najavio direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta Aleksandar Seničić, ukoliko protokoli naše zemlje, ali i drugih zemalja budu rigorozni, možda ćemo morati da zaboravimo na letovanje ove godine.

Grčka priprema konačan protokol za rad hotela i smeštajnih jedinica koji se tiče zaštite gostiju i zaposlenih od koronavirusa, a plan predloga HellasCerta, hotelske komore Grčke i SETE objavio je portal Money-tourism.gr.

Pravila kažu da je neophodno izbegavanje rukovanja gostiju i osoba koje ih odvezu do smeštajne jedinice, a tokom transfera gostiju do hotela vozač mora da nosi zaštitnu opremu i obezbedi prirodnu ventilaciju vozila. Hotelima se takođe preporučuje da izbegavaju klimu ukoliko je moguće i da prednost daju prirodnoj ventilaciji. Pored toga, biće ukinuto svakodnevno menjanje posteljina i peškira, a to će se obavljati na zahtev gosta.

Ukoliko ova pravila budu usvojena, moraće da se primenjuju u svim hotelima bez obzira na veličinu, broj zvezdica i vreme rada.

PROCEDURE U hotelima minimum kontakta između gostiju i zaposlenih na recepciji

socijalna distanca ispred recepcije

osoblje na recepciji mora da nosi zaštitnu opremu

obezbediti dezinfekciona sredstva posetiocima

dezinfekcija ključeva i kartica soba pri prijemu i odjavi gosta

odjava gostiju do 11 sati, a prijem do 15, kako bi se dezinfikovale prostorije i izbegle gužve

plaćanje karticama svih troškova u hotelu, gotovina samo u izuzetnim slučajevima

ograničen broj osoba u liftovima

Restorani i barovi ograničen broj gostiju

stolovi na rastojanju od dva m

maksimalno četiri osobe za jednim stolom, na 10 m2 (ne važi za porodice)

preporuka da obroke služi osoblje ili da su upakovani

obavezna dezinfekcija ruku pre ulaska u restoran

osoblje da nosi maske i rukavice prilikom služenja gostiju

korišćenje stolnjaka i salveta za jednokratnu upotrebu

dezinfekciona sredstva na ulazu u restoran

hrana zaštićena pleksiglasom (švedski sto)

gostima zabranjena upotreba aparata za kafu i sok

Bazeni i plaže u bazenu zatvorenog tipa najviše dve osobe na 20 kvadratnih metara

redovna dezinfekcija tuševa

ležaljke na rastojanju od dva metra

dezinfekcija ležaljki pre svake upotrebe

bez tkanina na ležaljkama

Crna Gora JEDNA OD PRVIH KORONA FRI ZONA - Predviđa da će Crna Gora biti jedna od prvih svetskih korona fri zona. Na tom osnovu potencijalnim turistima šaljemo poruku da smo sigurna i bezbedna destinacija kako bi oni, kada se stvore uslovi za otvaranje granica i realizaciju putovanja, odabrali baš nas za svoj odmor - rekla je Željka Radak Kukavičić, direktorka Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, za crnogorske Dnevne novine.

Kurir.rs/ Mina Branković Foto: Shutterstock

Kurir