Doktor Nestorović zastupa tvrdnju da svi građani, osim najstarijih, treba da izađemo napolje i zarazimo se koronom, tvrdeći da je virus oslabio.

Međutim, doktor Kon se ne slaže sa Nestorovićevim mišljenjem.

"Ja sam epidemiolog, moj poziv mi to ne omogućuje. Moja ideologija je epidemiologija. Ne mogu to da prećutim jer je to tako saopšteno. Da nije, ne bih o tome ni morao da pričam", rekao je dr Kon gostujući u Jutarnjem programu na TV Prva.

