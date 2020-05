PAPRENO! TESTIRANJE NA KORONU SKUPLJE OD PUTOVANJA: Analize za četvoro skoro 1.000 evra!

Potvrda da ste negativni na koronavirus će, po svemu sudeći, postati standard u međunarodnom saobraćaju, pa će četvoročlanoj srpskoj porodici trebati, kako sada stoje stvari, oko 1.000 evra samo za testiranje pre odlaska iz zemlje i pri povratak u domovinu.

Kako je Kurir već pisao, građani koji budu želeli da otputuju u inostranstvo moći će u Srbiji da urade test na koronu, koji će koštati oko 6.000 dinara. Pravilo za ulazak u Srbiju je negativan test ne stariji od tri dana ili karantin od 14 dana, pa ko bi ovo drugo da izbegne, moraće pre povratka u zemlju da uradi novi test na virus u inostranstvu, gde je ova usluga višestruko skuplja, košta oko 200 evra.

Primera radi, cena komercijalnih testova u Hrvatskoj iznosi 200 evra, u Austriji 190 evra, a u Grčkoj od 130 do 200 evra, ali su tamošnje vlasti najavile da će ići ka tome da oni budu jeftiniji.

Ovo znači da bi četvoročlanoj porodici koja se sprema za put duži od tri dana za testiranje u Srbiji trebalo 24.000 dinara. Poređenja radi, cena letovanja za tročlanu porodicu u Grčkoj usred sezone iznosi oko 750 evra, a u Hrvatskoj oko 950.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija JUTA, kaže za Kurir da svaki dodatni trošak pravi problem i smanjuje broj ljudi koji može da putuje, a da će se situacija s letovanjima biti jasnija kad sve zemlje zvanično objave cene testova.

Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, smatra da treba dobro razmisliti da li se ove godine isplati putovati van zemlje: - Sve i da ovde test košta manje od 6.000 dinara, a u inostranstvu 200 evra, to je opet svota, a vi za 100 evra možete negde da iznajmite apartman. Savetujem ljudima da ove godine odlože putovanja van zemlje - što zbog zdravlja, što zbog troškova.

Dr Darija Kisić Tepavčević, članica kriznog štaba za suzbijanje kovida-19, ponovila je da će na ulasku u Srbiju biti potreban negativan test koji nije stariji od 72 sata. Ona je navela da će komercijalno testiranje početi 18. maja, kad se otvara aerodrom, kao i da će cena testiranja biti zakonski propisana.

Glas naroda / Građani Srbije odustaju od odlaska na more

Sandra Slijepčević (43), Kraljevo Razmisliću dobro o inostranstvu

Planirali smo letovanje u Grčkoj još početkom godine, ali sudeći prema cenovniku testova na koronavirus, moraćemo svi zajedno dobro da razmislimo da li ćemo ići na letovanje u inostranstvo ove sezone.

Nikola Stojković (37), Niš Što se mora, mora se

Moraću da putujem jer radim kao direktor u jednoj američkoj srednjoj školi u Kini. Testiranje će biti skupo, ali na primer za četvoročlane porodice. Za pojedinca kao što sam ja i nije toliko, a što se mora, mora se.

Muzafer Grbović (60), Novi Pazar Samo poslovno

n Nije to mali iznos, ali kad je nešto potrebno, onda nije skupo. U inostranstvu je testiranje dosta skuplje. Mislim da to neće uticati na one ljude koji poslovno putuju, ali će sigurno biti mnogo onih koji će zbog tog testiranja odložiti svoja turistička ili šoping putovanja.

Nataša Blažeković (29), Novi Sad Cena testiranja je preterana

Ići s dvoje male dece u drugu državu, to ne bih ni slučajno u ovoj situaciji. A drugo, da plaćamo testiranje, koje me ne bi izašlo manje od 1.000 evra, preterano je. Otići ćemo negde u Srbiji na odmor, zbog dece.

Bojana Marić (28), Novi Sad Letovaću u Srbiji

Planiram letovanje u Crnoj Gori. Smatram da je cena testa visoka. Ako ista cena bude i u Crnoj Gori, onda ću se testirati, ako bude više od toga, letovaću u Srbiji.

Slobodan Stamenković, Vranje Odmaraću se ovde kod nas

Do kraja godine sigurno neću ići u inostranstvo zbog obaveznog testiranja na koronavirus. Za novac koji bi dali za testiranje može da se odmori sedam dana u bilo kojoj banji ili pet dana na planini ovde kod nas u Srbiji.