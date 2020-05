NOVI PODACI O KORONI! Od 6.059 testiranih 82 pozitivna! 2 preminula u poslednjih 24 sata

U Republici Srbiji je do 15 časova 10. maja 2020. godine registrovano ukupno 10.114 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 6.059 osoba od kojih su 82 pozitivne, objavljeno je na sajtu Covid19.rs

Do 15 časova u Republici Srbiji testirane su ukupno 134.592 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja.

Hospitalizovano je 1.380 osoba, dok je na respiratoru trenutno 39 pacijenata.

Izlečeno je 3.006 obolelih pacijenata.

U poslednja 24 časa preminule su 2 osobe. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 215. U poslednja 24 časa procenat pozitivnih u odnosu na broj testiranih na koronavirus je 1,35 odsto.

Na "Banjici" još četrdesetak pacijenata

Prva zdravstvena ustanova koja će biti isključena iz kovid sistema jeste Institut za ortopedsko-hirurše bolesti "Banjica", a to je odlučeno prošlog ponedeljka na sastanku ministra zdravlja, direktora bolnica i predstavnika sindikata. Direktor Instituta Banjica Zoran Baščarević izjavio je da su u bolnici još 44 pacijenta koji su u dobrom stanju. "Ostali su najteži pacijenti, svi lakši i negativni su otpušteni. Više ih ne primamo, verujem da ćemo do kraja nedelje otpustiti i ostale", rekao je za RTS Baščarević.

On je naveo da će, kada budu otpušteni svi pacijenti, početi detaljna priprema bolnice za povratak uobičajenim aktivnostima. Naveo je da je potrebno detaljno oprati i očistiti bolnicu, ukloniti sve građevinske prepreke koje odvajaju crvenu i zelenu zonu. "Testiraćemo sve zaposlene, za 48 sati svi zaposleni moraju da imaju dva negativna kovid brisa i tada očekujemo da se vratimo uobičajenim aktivnostima", rekao je direktor Instituta "Banjica". On je rekao da očekuje da Institut bude otvoren najkasnije do 1. juna.

Vulin: Od korona virusa preminula tri pripadnika Vojske Srbije, inficirano njih 52

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da su od korona virusa preminula tri pripadnika Vojske Srbije - dva civila i jedan podoficir, inficirana su 52 pripadnika, a u izolaciji je njih 167. Do sada je bilo inficirano oko 300 pripadnika i niko od njih nema teže simptome i nije životno ugrožen.

Vulin je to izjavio na današnjoj konferenciji za medije u Domu Garde na Topčideru gde je predstavio rezultate Ministarstva odbrane i Vojske Srbije tokom vanrednog stanja. On je istakao da borba sa korona virusom nije bila samo borba Vojske Srbije niti samo Ministarstva odbrane, "to je bila i jeste borba čitavog društva, zemlje i sistema".

Dnevno je bilo angažovano više od 1.500 pripadnika Vojske Srbije. Pripadnici Vojske Srbije zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova obezbedjivali su 18 graničnih prelaza.

