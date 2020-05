ŠTO POLICIJA NIJE OTIŠLA KOD LEPE LUKIĆ KAD JE UBIJEN ĐINĐIĆ Na ovo Čedino pitanje, Ceca je osula PALJBU! (VIDEO)

Svađa je u jednom momentu doživela vrhunac, kada je lider LDP optužio pevačicu da je znala za otmicu Željka Mitrovića, a strasti su se razbuktale kada je krenula priča u vezi sa dešavanjima posle akcije “Sablja”, odnosno ubistva premijera Zorana Đinđića..

Čeda: ...To što je neko političar, to što je neko prijatelj nekog optuženog za ubistvo predsednika Vlade (pokazuje na Cecu)...

Ceca: ... To što je neko prijatelj nekog optuženog za ubistvo predsednika Vlade (ponavlja reči Jovanovića i pokazuje na njega)... Pa nemojte, Čedo, molim vas!

Čeda: Je l mogu da završim?

Ceca: Pa ne možete da završite, rukom ste pokazali na mene, ja moram da vam odgovorim. Ostala sam vam dužna odgovor za njegovu otmicu (pokazuje na Željka Mitrovića), to je ozbiljna kleveta za mene. Ja treba da živim u ovoj državi i živim s tim 17 godina. Zašto me niste optužili?! Ma, zašto me niste optužili?! Pa vi ste lakše mogli da ga otmete jer su vam to bili pajtosi.

Željko Mitrović: Ja se nisam ni bunio da me Ceca otme.

Emisija je nastavljena, ali i klinč je ubrzo nastavljen.

foto: Pink Printscreen

Ceca: Ja nisam političar, ja se ne bavim politikom, nisam nikad svoje političke stavove iznosila. Bavim se muzikom, a doživela sam sve i svašta.

Čeda: A što ste vi doživeli sve i svašta?

Ceca: Zbog takvih kao što ste vi.

Čeda: Čekajte, a zašto?

Ceca: To je ostrašćenost neka.

Čeda: Kakva ostrašćenost?

Ceca: Ostrašćenost. Jaka, velika ostrašćenost. Ne znam ni ja, zato sam vas i pitala.

Čeda: A što policija nije otišla kod Lepe Lukić kad je ubijen Zoran Đinđić?

Ceca: Pa zašto?

Čeda: Zato što Lepa Lukić nije imala nikave veze sa njegovim ubicama.

Ceca: A ja sam imala?

Čeda: Vi ste bili...

Ceca: Isto koliko i vi.

Čeda: To nije tačno.

Ceca: Ne, tačno je! Ko je vadio Legiju iz zatvora, ja ili vi? Ko je nosio Dušanu Spasojeviću... Vodio ženu i dete u zatvor, u CZ, imam svedoke za to? Vi! Pa, dokažite vi meni ovo za šta ste me optužili! A držali ste me četiri meseca u zatvoru, sram vas bilo!

Čeda: Ja se ne stidim te “Sablje”, ja sam na nju ponosan!

Ceca: Ponosite se, ali ćete živeti sa svojom savešću. Ja sam vas odavno prepustila Bogu i božijoj pravdi.

Nakon ovoga, usledila je žestoka rasprava između Željka Mitrovića i Jovanovića, nakon koje je Ražnatovićeva čak i napustila studio.

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir