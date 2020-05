MODELI BORBE PROTIV KORONE BILI SU POGREŠNI: Nestorović o vakcinama, kraju epidemije i tome kako VIRUS UTIČE NA PLODNOST

Samo sam podelio cifre koje je napravila veštačka inteligencija i bilo mi je jasno sve. Trudio sam se da, s jedne strane, koji nisu rizične grupe relaksiram, a da ove matore nekako zaštitim - rekao je pulmolog dr Branimir Nestorović odgovarajući na pitanje voditelja Milomira Marića da li je on dobar policajac u Kriznom štabu.

Prema njegovim rečima, u Srbiji je sada 70. dan i epidemija kod nas polako prolazi, sve ostalo je "politizacija virusa". Govoreći o tome što je rekao da svi izađu i zaraze se, Nestorović je rekao da je Svetska zdravstvena organozacija pohvalila Švedski model i ostalih zemalja gde nisu bile stroge more izolacije i gde su se ljudi slobodno kretali.

- Ne znam šta je sporno da se zarazimo jer je poželjno zbog imuniteta. U Švedskoj ništa nisu preduzimali i imaju rezultate koji su bolji od ostalih zemalja - kazao je on i dodao da je njegov pokušaj bio da "prođemo što normalniji i bez posledica". Prof. dr Goran Belojević sa beogradskog Medicnskog fakulteta kazao je da očekuje skok obolelih od koronavirusa od 18 maja.

- Da se ne zavaravamo da smo mi pobedili koronavirus. Virus ne može da se pobedi. Virus je stariji igrač od čoveka na zemlji - upozorio je on u emisji Ćirilica, dok je dr Nestorović dodao da ne moramo da ga pobedimo, "što bismo ga pobedili".

Vakcine neće biti - Ovi iz Kembridža su sad shvatili da imaju tri virusa koji nemaju veze jedan sa drugim, pa još dva u Italiji. Ne može da se nađe vakcina za to, što nisu napravili vakcinu za AIDS? Zato što virus prebrzo mutira! Mene su razapinjali 2009. godine kad sam rekao da džaba kupujemo vakcine za svinjski grip, umesto da kupujemo respiratore - rekao je dr Nestorović.

- Jesmo li pobedili virus gripa. Život na zemlji počeo je sa virusima i bakterijama. Što bismo ih pobedili. Virus neće da nestane. On će da cirkuliše - naveo je Nestorović.

Korona bila na celom svetu u decembru Prof. dr Nestorvić kaže da sad već svi znamo da je u celom svetu bila korona. - U Americi je bila, ali su oni ćutali. Ta priča da je infekcija potekla iz Vuhana više ne stoji. To sa šišmiša nije prešlo na čoveka, kao što je rekao francuski nobelovac Lik Montanje - kazao je on. Dr Branimir Nestorović odgovarajući na pitanje o takozvanim pasošima o imunizaciji rekao da nije bioetičar, ali da bi oni na to pali u nesvest.

- Tim pasošima ste tako nekom udarili žutu zvezdu na ruku - kazao je on.

Nestorović je pojasnio da " sedimo u Kriznom štabu i dajemo predloge, ali ne odlučujemo, znamo kako izgleda epidemija, kako teče, izgleda, ali imate i taj psihološki momenat". Na pitanje Milomir Marićda da li je on jedini tražio da se puste ljudi za 1, maj, Nestorović je rekao:

- Video sam da su ljudi već u stanju nervnog šoka, u Australiji je više ljudi umrlo od infarkta zbog korone nego od korone. Hodam gradom pa vidim kako ljudi izgledaju. Nije mi bilo pravo kad je predsednik rekao Nestorović je predložio nešto drugo, ali moramo da pratimo ljude. U Americi je napravljena analiza - na svakog obolelog od korone 500 ljudi će ostati bez posla!

A znamo da siromašni imaju smanjenu inteligenciju, četiri puta više obolevaju od raka, nastaće veliki problemi. Za mene je najlepša vest na svetu bila da se može lečiti hlorokinom, jer taj lek košta samo 6 evra kutija, to je bila revolucija. I onog ko je to objavio, tog naučnika su razapeli jer je preporučio jeftin lek. SZO je jako loše odigrao, i to je preblaga reč - Nestorović. Prof. dr Goran Belojević dgovarajući zašto je napao članove Kriznog štaba naveo da svaki štab mora da ima načelnika štaba.

Korona napada testise Prof dr Branimir Nestorović obelodanio je friške vesti, odnosno da je juče objavljen rad da se koronavirus izlučuje spermom, "što je logično jer napada testise". - Na početku je bio rad iz Koreje da će određen broj ljudi imati problema sa plodnošću nakon korone - naveo je ovaj pulmolog.

- Nije dobro da na jednoj konfwerenciji za novinare priča jedan, na drugoj drugi i onda se oni ukrste. Branu (Branislava Nestorovića) znam više decenija on je jedan od najboljih pedijatara u Srbiji. Kakav je to ptofesor koji nema svoj stav. On nije zadužen da priča šta negde piše - istakao je Belojević-

Izbacili me posle Đinđića Na pitanje Milomira Marića da li se ikada ujeo za jezik zbog toga šta je sve pričao, Nestorovie je rekao:

- Nisam taj koji se ujeda za jezik. Ne znam. Pitanje je temepramenta. Bio sam na silu učlanjen nekoliko meseci u Demokratsku stranku. Posle Đinđićeve smrti su me izbacili zbog navodnog štetnog delovanja. Oni su se uplašili da ću da budem neki ministar i da ih otmem pozicije.

Ja ću 1. septembar biti penzioner. Ne mislim da moram da ponavaljamo tuđe fraze. Pošteno je da kažete lično mišljenje. Zamerili su mi šta sam rekao. Infektivne bolesti respiratornog trakta se ne leče karantinom. Virus se prenosi, pa se prenosi. Imali smo jedinstevna situaciju, nov agens o kome smo malo znali. Mi i Kinezi smo imali najveću korist.

Rekli su nam za Sajam, da se ljudi ne leče kod kuće u samoizolaciji kako bi se presekao epidemijski lanac - kaže Nestorović i dodaje da je još jedna dobra stvar od Kineza bila lečenje hlorokinom. Reditelj Ljubiša Ristić je u večerašnjoj "Ćirilici" otkrio da nema debelo crevo i da ima tešku opstruktivnu bolest pluća: - U januaru sam imao nešto za šta sam mislio da je sezonski grip, skinuo sa temperaturu, uzeo hemomicin da bih sprečio upalu pluća. Imao sam temperaturu 39,6 i koristio sam šest doza hemomicina, imam visoki pritisak, ja sam po svemu već gotov. Mi smo svi tu koronu prošli još u januaru!

