KRIZNI ŠTAB DANAS DONOSI VAŽNU ODLUKU! Ovu informaciju čekaju svi građani

Kada je reč o izlasku iz zemlje, naveo je da to isključivo zavisi od zahteva zemalja gde se putuje. "To još nije do kraja definisano. Očekujemo da će to na Kriznom štabu da se definiše", dodao je Kon.

Kon je rekao da će oni koji dolaze u našu zemlju svakako morati da imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata u vreme ulaska u zemlju. "Ukoliko ga nemaju, onda mora da se sprovodi zaštitna mera samoizolacije ako se radi o našem građaninu ili karantin, uslovno takođe izolacija uz zdravstveni nadzor za stranog državljanina koji će moći da se testira na našoj teritoriji, pa ukoliko je negativan neće više morati da bude pod takvim nadzorom ", rekao je Kon na konferenciji u Palati Srbija.

(Kurir.rs/Tanjug)

