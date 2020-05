EPIDEMIOLOG KON OTKRIVA: Možemo li se zaraziti koronom u bazenu ili jezeru OVO MORATE ZNATI

Četiri zemlje koje ne pripadaju EU imaju sličnu situaciju kao kod nas i tu se virus gasi. Rizik zaražavanja je minimalan kao što potoji sada i kod nas. Virus i dalje cirkuliše, a ostaje da se ljudi sami štite i na njihovu odgovornost da poštuju mere koje smo doneli - rekao je epidemiolog dr Predrag Kon.

Srbija će otvoriti granice u potpunosti od 1. juna, ali sa četiri zemlje iz okruženja, a to su Severna Makedonija, Albanija, BiH i Crna Gora. Ovakva odluka je doneta jer nijedna od ovih zemalja nije bila žarište korona virusa.

On je turiste i sve one koji žele da uđu u Srbiju upoznao sa neophodnom dokumentacijom i procedurom.

- Za ove četiri zemlje isto je što je ranije bilo, ostali stranci moraju da imaju odobrenje vladine komsije, to se dobija u ambasadama našim u inostranstvu i uz to odobrenje moraju da imaju PCR test ne stariji od 72 sata, to je sadašnji režim prema strancima. Naši koji dolaze oni mogu isto da imaju test, ako imaju test ne moraju u samoizolaciju u trajanju od 14 dana, ako nemaju moraju da sprovedu samoizolaciju - rekao je dr Kon.

On je naglasio da deci mlađoj od 12 godina test nije potreban.

- Deci mlađoj od 12 godina mi ne tražimo test, odluka je doneta zato što je kod dece daleko ređe obolevanje od ove bolesti. Ako dolaze sa roditeljima neprekidan je nadzor od strane roditelja i onda nije neophodno da se radi test sve dok se ne pojave tegobe - objasnio je on.

foto: T.Ilić

Govoreći o bazenima, morima, kao i spa centrima dr Kon je istakao da je u svakom slučaju potrebno poštovati distancu koju često nije lako ostvariti.

- Vodena sredina odnosno bazenska voda je hlorisana i po tom pitanju bezbedna. Ali imamo distancu koju nije lako ostvariti. Trening treba da se obavlja uz distancu i manje grupe, bez kontakta što je u vaterpolu na primer teško. U junu će se pustiti sportski događaji, kako će se sve odvijati zavisi od situacije, a sportski događaji biće bez publike. Bazeni će biti pod kotrolom, nema posebne opasnosti ni za stajaće vode i mora, bar u toku juna meseca - istakao je dr Kon.

(Kurir.rs/Informer, RTV Pink)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir