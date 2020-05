POSLEDICE MASOVNIH OKUPLJANJA VIDEĆEMO ZA 10 DANA: Evo kada se očekuje da nas napusti virus

Epidemiolog Predga Kon kaže da su do 15. juna zatvorene evropske granice i da još nema dogovora oko putovanja u zemlje Evrope i da teoretski očekuje da će nas virus napustiti posle juna.

- Nije isto kao na početku, sada izlazimo iz epidemije, samo je pitanje koliko ćemo brzo da izađemo. Uvek rizik postoji i on će se stalno smanjivati, a direktni kontakti su i dalje rizik ukoliko je neko zaražen - istakao je dr Kon.

On je napomenuo da će se posledice masovnih okupljanja videti za sedam do 10 dana.

- Prvih dana nakon ukidanja vanrednog stanja ja sam bio prilično zadovoljan onim što sam viđao, posebno vezano za gradski prevoz. Sada kada sam dolazio gledao sam svaki autobus i video sam da se mere poštuju dosta. Sa druge strane video sam i kafiće i sada sve zavisi kojim očima gledate, ima većeg broja ljudi i to mora da se toleriše. Javna okupljanja nisu prihvatljiva, moguće je da se pojavi virus, a onda je gotovo izvesno da ce doći do pojedinačnog prenošenja, a to je prolongirani rizik za ubuduće. Tako nam se produžava ova neprijatnost, nismo više u agoniji, polako izlazimo iz toga. Obavezno je za starije od 65 godina da izbegavaju okupljanja - naglasio je dr Kon.

foto: Nemanja Nikolić

O novih 23 pozitivnih u Tutinu dr Kon je rekao da su to tzv. džepovi i da treba biti prezan i izaći iz ove situacije što pre.

- Ako virus uđe u kolektiv brzo se širi, pa utiče na sam skor i brojeve. Sasvim je svejedno da li neko dobije virus na kraju ili početku. Poslednji slučajevi su uglavnom blagi, isto tako imali smo gerontološki centar koji uvek treba da nas opominje, to se desilo kada je počelo gasenje pa smo videli kakvu razornu moć ima virus kada uđe u osetljiv kolektiv - objasnio je dr Kon.

Kada je reč o starijima od 65 godina, on je istakao da je bitno da se i oni vrate u život.

- Kada budemo ispod 1 odsto oni treba da se slobodnije osećaju. Prevoz ako koriste treba da imaju i obvezujuće je da nose maske jer su posebno osetjlivi. Ostalo će raditi kao i ostali građani. Nekad moraju i da se nateraju da izađu iz kuće jer se osećaju bezbedno u stanu i ne žele da izađu. Trebaće im psihološka podrška. Kako rezultati budu bolji tako će i oni gubiti uznemirenost i strah - rekao je on.

Kurir