DEDA ĐORĐE (92) IZ ZEJTINLIKA EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Posle odluke Vlade da mu dodeli državljanstvo i pasoš Srbije!

BEOGRAD - Posle toliko godina! Šta da radimo! Volim što dobijam srpsko državljanstvo i pasoš. Kako ne! Čuvar sam srpskog groblja. Ovde su sahranjeni moj deda i otac. Ja imam toliko godina. Prvog maja napunio sam 92 i ako Bog da imam još malo vremena. Kako da me sahrane kod dede, kod Mihajiovića, bez državljanstva, razumete? Ja sam rođen ovde. Imam gročko državljanstvo. Ima ljudi koji mogu da imaju dva državljanstva - prve su reči za Kurir najpoznatijeg Srbina, čuvara srpskog vojničkog groblja Zejtinlik, u Solunu, u Grčkoj, deda Đorđa Mihailovića, koji to groblje čuva od 1961. godine, a posle saznanja da uskoro dobija srpsko državljanstvo i pasoš.

Kako saznajemo, to je odluka Vlade Srbije, koja će biti realizovana ovih dana, a deda Đorđe objašnjava kako je i s kim poslednji put pričao o srpskom državljanstvu:

- Pre četiri meseca ovde je bio ministar za inostranstvo (Ivica Dačić, ministar inostranih poslova prim.aut) i rekao mi to. Pitamo me da li hoću. Hoću, sigurno. Zašto da umrem ovako i takav da idem kod dede i oca? Da odem sa srpskim državljanstvom - priča deda Đorđe.

foto: Ministarstvo spojnih poslova

Prema njegovim rečima, sada je sve zatvoreno već dva meseca zbog koronavirusa.

- Posle 1. juna možda će nam otvoriti granice da dođu posetioci. Ali, ide na bolje. I u Srbiji - priča on.

Na pitanje da li se uplašio zaraze, on odgovara:

- Vidite, za mene je to bilo loše jer imam mnogo godina. Bio sam teško bolestan pre četiri godine. Imam problem sa plućima. A, to je najlošije. Verujem da će sve proći brzo. Teško je za sve - kaže on. Kako dodaje, niko ne sme da zaboravi svoje korene.

- Moj deda je bio Srbin iz Crne Gore. Tamo imamo porodicu. U Srbiji sada ima mnogo Srba iz Crne Gore. Više Crnogoraca u Srbiji nego tamo. Ovde imamo 80 Srba iz Vojvodine, Like, Bosne i Hrecegovine, Dalmacije, Boke. Oni su svi Srbi! Nema veze gde je ko živeo i živi. A, najviše iz Crne Gore. Nećemo o politici.

A, kako bi potkrepio svoje reči, deda Đorđe je pitao: - Kako ste rekli da vam je prezime?

Kada je čuo odgovor, onda je rekao:

- Vidite, imate korene iz drugog mesta, ali ste Srpkinja - stavio je tačku na priču on.

foto: Vlada Srbije

Podsetimo, prvi čuvar groblja bio je Đordev deda, solunski dobrovoljac Savo Mihailović, Srbin iz Grblja kod Boke kotorske. Savo je sakupio svoje mrtve drugove i saborce, a potom ih je čuvao do svoje smrti 1928. godine. Posle smrti i sam se pridružio svojim saborcima, sahranjen je na Zejtinliku. Njega je nasledio Đordev otac, Đuro Mihailović, koji je tokom Drugog svetskog rata sačuvao groblje i njegove relikvije od nacističke pljačke. Kad je Đuro umro 1961. godine bio je sahranjen uz oca na Zejtinliku, a dužnost čuvara groblja pripala je Đordu, poslednjem muškom potomku iz loze Mihailovića.

Đorđe je odlikovan u jula 2014. godine ordenom srpske zastave drugog stepena.

(Kurir.rs/Radmila Briza)

