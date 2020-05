MALI PREZADOVOLJAN: Tačno 2.350.000 prijavilo se juče za 100 evra! OD SUTRA I TELEFONOM (VIDEO)

U prvih 12 sati preko dva miliona gradjana se prijavilo za novčanu pomoć od 100 evra. Prijave se vrše veoma brzo i jednostavno putem portala idp.trezor.gov.rs. Želeli smo da na ovaj način pružimo podršku gradjanima i da pokažemo da uvek mogu da se oslone na svoju zemlju.

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on May 13, 2020 at 11:02am PDT