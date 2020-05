EPIDEMIOLOG KON KONAČNO RAZJASNIO: Evo kada bi mogle ponovo da se uvedu restriktivne mere u Srbiji

Epidemiolog Predrag Kon, član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa objasnio je pod kojim uslovima samo može da se desi da Srbija ponovo pooštri mere da bi se sprečilo širenje zaraze.

Prema posednjim informacijama, koje su juče objavljene u vezi sa obolevanjem i umiranjem od COVID-a 19, u našoj zemlji je za 24 sata zabeležen blagi porast novozaraženih.

Doktor Kon je objasnio da je to blagi rast, i da je rano o oštrim merama govoriti samo na osnovu jednog dana.

- To je negde 1,2 blizu 1,3 odsto. To jeste skok i, iskreno da kažem, ne iznenađuje me. Ipak, rano je to reći za samo jedan dan, ali treba biti svestan da sve zavisi direktno od nas - rekao je epidemiolog Predrag Kon.

Ukoliko u nerednih desetak dana broj novoobolelih počne naglo da raste, mogle bi ponovo da se uvedu restriktivne mere.

- Ako bi se to podiglo na preko dva odsto, čak i tri odsto, onda bi to postalo nužno. Mi ne smemo dozvoliti da ponovo krene porast - ističe Kon.

