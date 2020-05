NI DANAS NIŠTA OD PROLEĆA: Čeka nas promenjivo oblačno i vetrovito vreme Prognoza za narednih 10 dana

Vetar ujutru i pre podne slab do umeren severozapadni

Danas će u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno i svežije vreme, tokom dana sa sunčanim periodima, uveče i u toku noći na severu Srbije ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Vetar ujutru i pre podne slab do umeren severozapadni, posle podne slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 20 na severu do 28 stepeni na jugu Srbije, prognozira RHMZ.

I u Beogradu danas promenljivo oblačno i svežije, tokom dana sa sunčanim periodima.

foto: Marina Lopičić

Vetar ujutru i prepodne slab do umeren severozapadni, popodne slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura 13, najviša dnevna oko 23 stepena.

U nedelju i početkom naredne nedelje promenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu i kratkotrajne pljuskove i dnevnim temperaturama oko prosečnih vrednosti, samo će na jugu zemlje biti sa dužim periodima sunčanog vremena, suvo i sa temperaturama malo iznad proseka.

U sredu jače naoblačenje sa kišom, lokalno i pljuskovima sa grmljavinom i padom temperature.

U četvrtak postepen prestanak padavina, a zatim do kraja perioda promenljivo oblačno, suvo i sa temperaturama ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godine.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir