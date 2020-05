TIODOROVIĆ OTKRIO: Evo kako se se zarazili radnici Jure, da li će i gde biti OBAVEZNE maske i kada počinje ukidanje mera

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da će svi radnici fabrike "Jura" u Leskovcu biti testirani na koronavirus, a do sada je urađeno 1.200 testova

On je za televiziju Prva pojasnio da će svih 2.850 radnika biti testirano sutra i prekosutra kako bi bila sprečeno dalje širenje kovida-19.

- To jesu mladi ljudi sa asimptomatskim oboljenjem, tih 68 zaraženih što smo otkrili, može se reći da nemaju mnogo znakova oboljenja ili manjih tegoba. Oni se dosta kreću i mogu biti važan izvor infekcije, a pošto potiču iz sela okolo mogu proširiti infekciju, to može da predstavlja veliki problem - zaključio je on.

On je kazao da je sada neophodno odvojiti zaražene od onih koji to nisu, te da oni koji su sa lakšim tegobama budu smešteni u kovid bolnice, najverovatnije u Nišu.

- Da to bude rešenje da presečemo dalju lokalnu transmisijuu i da ovo moguće lokalno žarište ugasimo - rekao je Tiodorović.

Prema njegovim rečima, došlo je do zaražavanja u pogonu fabrike "Jura" i u Vlasotincu, a uzrok je način organizacije rada.

- Ako su radnici na traci pitanje je da li možete da postignete da budu na dva metra razmaka. Izgleda da je u početku bilo problema i sa zaštitnom opremom - rekao je on.

Tiodorović je kazao i da je u toj fabrici problem nastao i u autobusima koji su prevozili radnike na posao, a u kojima se nije poštovala odluka o razmaku i praznim sedištima.

- Bili su zbijeni u autobusima u kojima su prevoženi, nije bila poštovana odluka o razmaku - rekao je on.

Tiodorović je najavio da će odluka Vlade o novim merama sigurno biti obaveza nošenja zaštitnih maski za lice u zatvorenom prostoru.

- Ako ste napolju, u bašti restorana, sigurno maska neće biti neophodna, ali ako ste u zatvorenom prostoru ili radnom prostoru maska mora bit neophodna - rekao je on.

Govoreći o popuštanju mera, Tiodorović je rekao da je Evropska unija najavila takav trend od 15. juna i da je sigurno da će Srbija to pratiti.

Na pitanje da li smo se previše opustili poslednje sedmice, epidemiolog je kazao da će se posledice toga videti u izveštajima o zaraženima od ponedeljka, utorka ili srede.

Kurir.rs/prva

Kurir