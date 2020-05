VRAĆAJU SE U DOMOVE: Očekuje se povratak više od 3.000 studenata (KURIR TV)

Zbog obaveza na fakultetima u domove se vraća između 3.000 i 3.500 studenata.

U Studentskom gradu sve je bilo spremno za prijem stanara, okrečene su i dezinfikovane sve sobe, detaljno oprane i dezinfikovane sve površine, pokošena trava.

Direktor Studentskog centra Beograd Goran Minić za Tanjug je rekao da vrata otvaraju svi domovi, ali i osam restorana od 14 koliko posluje u okviru SC "Beograd".

On kaže da su svi fakulteti, visoke strukovne škole, dostavili spiskove studenata koji u maju imaju obaveze - ispitne rokove, blok nastavu, laboratorijske vežbe.

"U studentske domove se vraćaju samo oni studenti za koje su nam visokoškolske ustanove dostavile da imaju obaveze u maju. To je 30 do 35 odsto naših kapaciteta, odnosno 3.000 do 3.500 studenata", kaže MInić.

Stanarine koju su akademci platili u martu biće uračunata za maj, a bonove koje su kupili u martu i nisu uspeli da iskoriste, moći će da iskoriste u maju.

Od 14 restorana, danas će biti otvoreno osam, i to Studentski grad, Karaburma, Voždovac, "Kralj Aleskandar Prvi", "Rifat Burdžević", Zemun, "Patris Lumumba" i Košutnjak.

Minić je istakao da su svi domovi u okviru Studentskog centara Beograd svakodnevno higijenski održavani, da se dezinfikovani i provetravani, da se ne uključuju klime, a da zaposleni nose maske i rukavice.

U domovima su zabranjene posete, prenoćišta i sva slavlja u studentskim sobama.

(Kurir.rs/Tanjug)

