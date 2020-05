ŠTA AKO NEKO OBOLI U INOSTRANSTVU! OSIGURANJE NE POKRIVA KORONU: Dan u bolnici od 400 do 1.600 evra!

S obzirom na to da je proglašena pandemija koronavirusa, nijedna osiguravajuća kuća ne pokriva troškove lečenja naših državljana u inostranstvu koji se razbole od kovida-19!

A ti troškovi, kako saznajemo, mogu dostići astronomske svote, jer u Grčkoj samo jedan dan u bolnici u proseku košta od 418 do 900 evra, u Turskoj od 700 do 1.000, a u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj od čak 1.200 do 1.600 evra!

Aktivnost koronavirusa slabi širom Evrope, pa mnoge evropske zemlje, na radost građana Srbije koji jedva čekaju da otputuju u inostranstvo, uskoro planiraju otvaranje granica.

Međutim, kako za Kurir kaže Sonja Marić, direktorka sektora za marketing i korporativne komunikacije u Uniqa osiguranju, iako polisa putnog osiguranja pokriva bolničko i vanbolničko lečenje nastalo usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, izuzetak su epidemije i pandemije proglašene na teritoriji na kojoj korisnik osiguranja boravi.

- Standardni paket putnog osiguranja pokriva troškove lečenja u inostranstvu do iznosa od 30.000 evra. Međutim, u ovom slučaju, osiguranjem su pokriveni troškovi ispitivanja, dijagnostikovanja i drugih neophodnih medicinskih tretmana, uključujući i testiranje na koronavirus, ali isključivo na zahtev lekara u cilju potvrde prisustva. Ukoliko se utvrdi da je klijent oboleo od koronavirusa, dalji zdravstveni tretman se obavlja u skladu sa zdravstvenim protokolom zemlje u kojoj osiguranik boravi. Obaveze osiguranja po tom pokriću prestaju, pa samim tim i ne pokrivaju troškove lečenja od korone - rekla je Marićeva i naglasila da polisa putnog osiguranje ne pokriva troškove testiranja na koronu u situaciji kad je testiranje uslovljeno proceduralnim pravilom za ulazak u određenu zemlju.

Nataša Đurđević, direktorka Direkcije za komunikacije u Đenerali osiguranju Srbija, napominje da je teško reći koliki su troškovi bolničkog lečenja od kovida-19, ali da bolnički dan u zemljama koje Srbi vole da posećuju može koštati i do 1.600 evra.

- Dan u državnim bolnicama u Grčkoj košta od 418 do 900 evra, u Turskoj od 700 do 1.000 evra, u Egiptu od 350 do 600 evra, dok u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj bolnički dan iznosi okvirno od 1.200 do 1.600 evra - istakla je Đurđevićeva i dodala da cene variraju u zavisnosti od težine slučaja:

- Niži iznosi odnose se na lakša stanja - gastroenteritis, alergijske reakcije i slično, gde su osiguranici hospitalizovani po svega nekoliko dana, dok su veći iznosi u slučajevima teških zdravstvenih problema poput infarkta miokarda ili mozga, stanja koja zahtevaju hirurške intervencije, zahtevnije dijagnostičke procedure i slično.

Dejan Gavrilović PRE PUTA SE DOBRO INFORMISATI foto: Stefan Jokić Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja za zaštitu potrošača Efektiva, rekao je za Kurir da troškovi lečenja od kovida-19 mogu biti daleko skuplji od samog letovanja, te svako mora dobro razmisliti da li će i gde putovati: - Građani koji žele da idu u inostranstvu bi pre puta trebalo dobro da se informišu kakva je situacija što se tiče zaraženih u zemlji u koju žele da putuju. Trebalo bi i da dobro pročitaju uslove turističkih agencija i osiguravajućih kuća kako ne bi na putovanju bili neprijatno iznenađeni.

Oprez POLISA POKRIVA HITNU POMOĆ foto: privatna arhiva I Nevena Komarčević, rukovodilac službe za marketing Wiener Städtische, kaže da će troškovi lekarskih pregleda i laboratorije biti pokriveni sve dok se ne utvrdi da osoba boluje od zarazne bolesti koja je izazvala epidemiju ili pandemiju. - Nakon što nadležne službe utvrde da osoba boluje od kovida-19, dalji tretman i lečenje se obavljaju u skladu sa protokolima zemlje u kojoj se osiguranik, naš državljanin, nalazi u tom momentu - rekla je Komarčevićeva, dok su u „Dunav osiguranju“, istakli da polisa svakako pokriva „troškove prvog pregleda, kada osiguranik zatraži pregled usled iznenadnog zdravstvenog problema, i hitnu medicinsku pomoć“: - Ali je, ukoliko se ustanovi da je pacijent oboleo od koronavirusa, dalje lečenje u nadležnosti specijalizovanih državnih zdravstvenih ustanova.

