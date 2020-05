OGORČENI! SRPSKI GENERALI POVODOM 21 GODINE OD NATO AGRESIJE NA SRBIJU Branili smo zemlju, a do 2012. bili smo joj teret

General Nebojša Pavković, koji je u vreme NATO bombardovanja SRJ 1999. godine bio komandant Treće armije, rekao je da su ta agresija, kao i bitke za Košare i Paštrik do 2012. bile zabranjene teme.

- Čelnici dosovske vlasti zabranjivali su svako pominjanje agresije NATO i odbranu SR Jugoslavije i Srbije, a ljudi koji su učestvovali u odbrani svoje zemlje odjednom su počeli da budu teret toj istoj zemlji. Da nije došlo do promene vlasti, ni danas se o tim događajima ne bi smelo govoriti ni pisati - rekao je Pavković za magazin Odbrana.

On je dodao da je predsednik Aleksandar Vučić prvi od svih progovorio o agresiji i bombardovanju zemlje i te događaje nazvao pravim imenom. On je rekao da se danas na komandnim pozicijama u Vojsci nalaze ljudi koji se lavovski bore za nju i njene pripadnike. To se, kako je naglasio, mora poštovati.

General Vladimir Lazarević, u vreme agresije komandant Prištinskog korpusa, rekao je da do pre samo nekoliko godina branioci otadžbine nisu smeli da govore da su svojim životima branili slobodu Srbije.

On je zahvalio građanima Srbije, državnom rukovodstvu, Vojsci Srbije, Ministarstvu odbrane, Vladi i predsedniku Srbije što se ne stide svojih junaka.

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

