U ŠIDU VIŠE OD 50 INCIDENATA U PRETHODNA 24 SATA: Svi STRAHUJU zbog jedne stvari, brza reakcija vojske stabilizovala sve

Zamenik predsednika opštine Šid Zoran Semenović kaže da je situacija u Šidu daleko bezbednija od dolaska pripadnika Vojske Srbije koji obezbeđuju tri prihvatna centra za migrante na teritoriji te opštine, a da je u prethodna 24 sata zabeležno više od 50 incidentnih situacija.

On je rekao da su u prethodna 24 sata pripadnici Vojske u saradnji sa pripadnicima MUP zatekli migrante van prihvatnih kampova i van mesta predviđenih za njihovu redovno kretanje, a da je u toku noći bilo nekoliko manjih incidenata i da je zabeleženo da su pojedini taksisti sa vozilima kikindskih i beogradskih tablica dovozili grupe migranata u Šid.

Naveo je da su brzim intevrencijama bezbednosnih snaga ti migranti vraćeni u prihvatne centre gde su zadržani.

foto: MC Odbrana /Jovo Mamula

Strah od epidemije

Semenović je rekao da su migranti bili bez zaštitnih maski i da opravdano strahuje da bi zbog toga mogla da se pogorša epidemiološka slika na teritoriji cele opštine Šid.

Podsetio je da su građani Šida u prethodnih sedam dana imali određenih problema zbog migranata, ali da je u prethodna dva dana, kada su po naredbi vrhovnog komandata Aleksandra Vučića u Šid došli pripadnici Vojske Srbije, osetno poboljšana bezbednost.

Vučić je mere u Šidu naložio na osnovu bezbednosnih procena nadležnih službi i zahteva građana Šida, kako bi se obezbedio mir i bezbednost građana.

Odluka o upotrebi vojske dobra preventiva

Komesar za migrante i izbeglice Vladimir Cucić izjavio je jutros da je odluka o upotrebi vojske pri migrantskim centrima u Šidu dobra preventiva i da time neće biti ugrožena ničija prava, ni građana ni migranata.

foto: Ministarstvo odbrane Srbije

"Vojska nije tamo zato što je nešto bilo, već zato što nečega ne treba da bude. Stanovništvo ima strahove i odluka je dobra. I mislimo da neće biti ugrožena ničija prava, ni građana ni migranata", naveo je Cucić za RTS.

Kako je dodao, migranti, koji su bili zatvoreni duže od tri meseca, žele da odu i da im Srbija nikada nije bila destinacija.

Ističe da se integrisalo oko 80 ljudi od 120 onih koji su dobili azil i da se radi najčešće o onima u mešanim brakovima, iz Sirije, kao i migrantima iz susednih zemalja.

Upitan za krivična i prekršajna dela koja su migranti počinili, Cucić je rekao da se ona u Srbiji mere "u mikronima ili promilima".

"Taj neko ne želi da ga nešto loše prati kada dođe u zemlju u koju je pošao, na primer Norvešku ili neku drugu zemlju", smatra Cucić.

foto: Zorana Jevtić

Napomenuo je da je u Srbiji bilo 9.100 migranata kada se završilo vanredno stanje, a da ih je sada nešto manje od 8.000.

"Ne dopuštamo stampedo jer to nije odgovorno ni prema susedima. Oko 7.600 migranata je trenutno u centrima i 150 u kretanju kroz Beograd. Svi su nastavili put po završetku vanrednog stanja", rekao je Cucić.

On je dodao da im je to omogućeno tako što su dobili dozvole za kretanje, u trajanju do 72 sata, za napuštanje centra.

"Niko ne može da napusti centar, a da to nije dokumentovano. Obično iskoriste tih 72 sata da napuste zemlju", objasnio je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir