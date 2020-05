EPIDEMIOLOG PROF. DR DARIJA KISIĆ TEPAVČEVIĆ: Vranje je velika opomena za sve

- Mi jesmo u prethodnim danima zabeležili skok u broju laboratorijski potvrđenih slučajeva zaraze, ali je jako bitno naglasiti da za najveći broj tih slučajeva nije se desilo zaražavanje u opštoj populaciji, nego u zatvorenom kolektivu, i to konkretno na jednom radnom mestu. To je bitno različita epidemiološka situacija u odnosu na to da smo imali isti takav porast sporadično po gradovima u Srbiji. Ova situacija nam je, nažalost, pokazala da se virus jednostavno i lako širi kada uđe u zatvoreni sistem i kada se ne poštuju mere prevencije. Napominjem, epidemiološki pokazatelji kada je u pitanju širenje virusa u opštoj populaciji povoljni su. Virus više nije toliko jak i postepeno se navikavamo na njega - rekla je za Kurir epidemiolog prof. dr Darija Kisić Tepavčević, članica kriznog štaba i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Ilustracija foto: Kurir/ T.S.

Kako je moglo da se sada dogodi Vranje?

- Još su u toku epidemiološka istraživanja, a ako pogledamo da većina novoobolelih nema ili nikakvih simptoma, ili su blagi, to nam govori da je znatno snižena aktivnost virusa, da mu je opala sposobnost da izazove teške forme bolesti. Kada se dođe u tu fazu - aspimtomatski nosioci su najčešći rezervoari zaraze. Čim se virus toliko jednostavno proširio u tom kolektivu u Vranju, očigledno je da nisu korišćene odgovarajuće preventivne mere, koje podrazumevaju pre svega fizičku distancu na radnom mestu i korišćenje maski. Ovo nije smelo da nam se desi, jer je sve moglo da se spreči merama prevencije. Ovo je opomena za sve nas.

Da li se razmatra pooštravanje mera, da li će se građani kažnjavati ako ne nose maske i rukavice?

- To je sve još na nivou preporuke. Još uvek stručne diskusije nisu išle u tom smeru, jer se polazi od pretpostavke da je za svakog pojedinca najvažnije sopstveno zdravlje i nijedna zakonska odredba ne može da bude jača od želje da ostanete zdravi.

Ilustracija foto: Kurir/ T.S.

Srbija 1. juna otvara granice prema Crnoj Gori, BiH, Albaniji i Severnoj Makedoniji. Znači li to da, ako uđem u Srbiju iz neke od ovih zemalja, neće mi biti potreban negativan test na koronu?

- Tako je. To je još uvek jednosmerna odluka koju je naša zemlja donela prema tim zemljama. A očekuje se da će to, najverovatnije, biti recipročno. U ovom momentu za druge zemlje na snazi je testiranje, a kako se dalje bude odvijala epidemiološka situacija, očekuje se da će biti dalji pad aktivnosti virusa svuda. Mere popuštanja ne znače da ne postoji nikakav rizik, svako će individualno morati to da proceni, ali da će biti neke zabrane putovanja - sigurno da neće kada je u pitanju međunarodni promet. Većina restrikcija je trenutno zasnovana na samokontroli i ličnoj odgovornosti.

Kurir.rs/ Jelena Pronić Foto: Beta/Slobodan Miljević

Kurir