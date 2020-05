VREME U UTORAK PROMENLJIVO OBLAČNO: Moguća kiša, pljuskovi, grad i lokalne nepogode

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme, sa kišom, pljuskovima i lokalnim nepogodama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).Kasno posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim predelima, jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Lokalno se očekuju kraće vremenske nepogode, jak vetar, grad i veća količina padavina.

Vetar slab do umeren, severoistočni, tokom noći u severnim, zapadnim i centralnim predelima severni. Jutarnja temperatura od 12 do 16, najviša dnevna 22 do 29.

U Beogradu promenljivo oblačno u pojedinim delovima grada kiša ili pljusak. U toku noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

Duvaće slab do umeren severoistočni vetar, u toku noći severni. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna oko 24.

(Kurir.rs/Beta)

