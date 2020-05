DANAS SASTANAK KRIZNOG ŠTABA, donosi se VAŽNA ODLUKA! OVO nam je u najvećem interesu

"Instistiraću da se to reši što je pre moguće, to nam je u najvećem interesu. Videćemo da to rešimo", rekla je Brnabić juče novinarima. Na pitanje o odnosima Beograda i Prištine tokom krize izazvane koronavirusom, Brnabić je kazala da se Srbija tokom čitave krize trudila da ima dobru saradnju sa svima, bez obzira na razlike i konfrontacije, ističući da je u prethodna dva meseca najvažnije bilo sačuvati živote i zdravlje ljudi.

foto: Instagram Printscreen, Ana Brnabić

Srbija je, kaže, u teškim okolnostima pomagala svima u regionu kroz kontinuirani izvoz kiseonika, donaciju testova, izvoz brašna i ostalih prehrambenih proizvoda.

Premijerka je kazala da je tokom krize postojala određena komunikacija sa Prištinom, te da se vlada trudila da ti odnosi budu bolji nego inače, a u interesu života i zdravlja ljudi. "Ne bih govorila kako je Priština na to reagovala, to nije važno, već kako smo mi reagovali i kakvo smo lice pokazali. Kada smo donirali 1.000 testova Prištini, nismo želeli da ubiramo političke poene. To je bila još jednom pružena ruka regionu", rekla je Brnabić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir