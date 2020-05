NEKA VAS DANAŠNJI DAN NE ZAVARA, ČEKA NAS PAKLENO LETO: Biće i do 40! U julu u avgustu SLEDE 4 TOPLOTNA TALASA

BEOGRAD - Iz godine u godinu dolaze nam sve više temperature i toplija leta. Ljubitelje ovog godišnjeg doba obradovaće vest da je pred nama, prema prvim prognozama, najtoplije leto u poslednjih par godina.

foto: Beta/Miloš Miškov

Iako je proteklih dana preko Srbije prešao olujni front, zbog čega je bilo mnogo padavina, grmljavina i gromova, za leto koje zvanično počinje 20. juna prognoze su da će biti – najtoplije.

- Prema sadašnjim prognozama, trebalo bi da ovo leto bude toplije od prethodnog, ali i od onog 2018. godine. Temperature su tada, kao i prošlog leta, bile iznad proseka, što se očekuje i ovog leta. Za sada nema detaljnih prognoza, ali sudeći prema prvim najavama, pred nama je još jedno leto sa tropskim temperaturama – kaže za klimatolog Vladimir Đurđević, i dodaje da nas očekuju tri-četiri toplotna talasa.

foto: Beta/Miloš Miškov

Prema prognozama meteorologa servisa AccuWeather, topli i suvi talasi preovladaće u većem delu južne Evrope u narednim mesecima, što bi moglo da donese problem poljoprivrednicima.

– Temperature će se kretati od 30 do čak 40 stepeni u pojedinim delovima, a toplotni talasi, koji će se javljati u nekoliko navrata, zahvatiće severne delove Italije kao i delove Balkana – prognoze su ovog servisa.

Tropske noći smo imali i tokom maja, sa temperaturom od 25 stepeni, koliko je zabeleženo u Kraljevu, a prema najavama, i letnje temperature biće znatno iznad proseka.

– Na osnovu trenutnih analiza, sve te analize upućuju da ćemo imati nešto toplije leto sa temperaturama nešto višim od proseka, čak do dva stepena višim od proseka i sumu padavina nešto nižom od uobičajene. Očekuju se neke količine padavina od 120 do 240 milimetara u nižim predelima – rekao je ranije Jugoslav Nikolić tokom gostovanja u Jutarnjem programu RTS-a.

foto: Zorana Jevtić

Prema najavama RHMZ-a za period od 1. juna do 31. avgusta, srednja sezonska temperatura vazduhva biće iznas proseka, sa odstupanjem za oko +2 stepena. Vrednosti srednje sezonske temperature kretaće se od 21 do 24 stepena, dok će u višim predelima ona iznositi od 13 do 17 stepeni.

Broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni i višom, kretaće se u nižim predelima u intervalu od 30 do 55 dana.

Kada je reč o padavinama, prema prvim najavama RHMZ-a za ovaj period, očekuje se sušno leto u većem delu srbije. Sezonska količina padavina biće od 120 do 250 milimetara, dok će u brdsko-planinskim predelima biti nešto više vrednosti, od 190 do 250 milimetara.

Toplotni talasi u julu

Glavni letnji mesec, kada se očekuje pretežno tropsko vreme obeležiće nekoliko toplotnih talasa i temperature iznad proseka.

foto: Beta/Dragan Gojić

Srednjaminimalna temperatura vazduha u julu imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1,6 stepeni. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha od 19,1 stepen. Premanajavama RHMZ-a srednja maksimalna temperatura u julu biće iznad proseka, sa vrednostima za oko 2,3 stepena u odnosu na višegodišnji prosek.

U avgustu nastavak toplog leta

Toplije i prosečno suvo vreme nastaviće se i tokom avgusta, te neće biti prepreka da se i tokom ovog meseca odlučite za godišnji odmor i letnje destinacije.

Najveći broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom od 30 stepeni i višom, tokom protekle godine, bio je u intervalu od 47 dana u Požegi, Kuršumliji i Kragujevcu, do 61 dana u Negotinu, što je za 21 dan više od proseka.

(Kurir.rs/Blic)

Kurir