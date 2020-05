MISTERIJA U MAJDANPEKU: Devojčica (2,5) zaražena, roditelji negativni

Devojčica (2,5) iz Majdanpeka pozitivna je na koronavirus, dok su roditelji negativni, i to posle dvonedeljne kućne izolacije, najnovija je misterija epidemije koronavirusa u Srbiji, na čijem su repu poslednjih dana izbila i nova žarišta, i to među radnicima u firmama u Smederevu, Leskovcu, Vranju i Zaječaru.

foto: EPA/RONALD WITTEK

Dr Dragan Fudulović, direktor Doma zdravlja u Majdanpeku, objašnjava za Kurir da su mala Majdanpečanka i njeni roditelji stavljeni u samoizolaciju jer su bili u kontaktu sa dve vaspitačice iz vrtića kojima je otkriven koronavirus. - Na početku i na kraju samoizolacije testirani su na kovid. Prvo su svi bili negativni, a po isteku 14 dana dete je pozitivno. Ono nema nikakve simptome i ponovo je testirano pre tri dana, a porodica stavljena u samoizolaciju u narednih 14 dana. Čekamo rezultate PCR testa - rekao je dr Fudulović. Dodao je da je majka deteta medicinska sestra, a njena rođena sestra jedna od dve vaspitačice koje su pre nešto više od dve nedelje bile pozitivne na koronu: - Pošto je sad dete pozitivno, a oni se šalju u Niš, mi smo, u dogovoru s epidemiologom i sanitarnim inspektorom, dete zajedno sa roditeljima stavili opet u samoizolaciju. Pouzdano se zna da porodica nije imala kontakte ni sa kim, pa jedno od objašnjenja takve situacije jeste da je PCR test 70 odsto pouzdan, te da je neki član te porodice upao u onih 30 odsto nepouzdanosti. Dr Žarko Ranković, infektolog i član kriznog štaba u Nišu, kaže za Kurir da je ukupna epidemiološka situacija u Srbiji mirna, ali da ima tih džepova u repu epidemije.

foto: Privatna Arhiva

- Trenutno opadaju brojevi u Vranju i Leskovcu u firmama gde je virus ušao, a pojavila su se i druga lokalna žarišta u radnim kolektivima. To govori da je virus i dalje aktivan i da je najopasniji u zatvorenim prostorima, gde puno ljudi boravi tokom rada, a gde se ne sprovode propisane mere zaštite. Poslodavci i radnici moraju da nose maske, rukavice i naprave distancu jedni od drugih. Ako to nije moguće, onda neka se rad organizuje u tri smene - rekao je on. U kovid bolnici u Leskovcu juče je bilo 120 pacijenata, od toga 45 radnika "Jure", dok je u Vranju još sedam novoinficiranih, ukupno od početka epidemije 260. U turskoj fabrici "Kajzen" u Smederevu inficirano je 19 radnika, fabrika je zatvorena i čekaju se rezultati testa svih ostalih radnika.

Boško Ničić U Zaječaru 21 pozitivan radnik Nakon informacija da je korona ušla u zaječarsko narodno pozorište, gradonačelnik i šef kriznog štaba u tom gradu Boško Ničić objasnio je za Kurir da je pre početka rada zaposlenih, a posle ukidanja vanrednog stanja, naložio testiranje radnika iz sedam javnih ustanova: - Ukupno ih je testiranih 301, a pozitivnih 21. Neću da govorim o kojim ustanovama je reč da ne bi ti ljudi doživljavali stigmu i neprijatnosti. Niko od njih nema simptome infekcije.

Kurir saznaje Bez kazni za maske Poslodavci neće biti novčano kažnjeni ako ne nabave zaštitne maske radnicima, a samim tim ni radnici neće biti sankcionisani ako na radnom mestu nemaju masku, saznaje Kurir u Ministarstvu za rad. - Polazi se od toga, a što je u praksi i potvrđeno, da kažnjavanje nema efekta, već da će pravi efekat imati svest o tome da je zdravlje najpreče - naveli su iz ministarstva, uz poruku da Ministarstvo rada neće predlagati nikakvu uredbu koja će opterećivati privredu.

Presek u Srbiji Nema umrlih po drugi put U protekla 24 sata u Srbiji su testirane 3.644 osobe na koronavirus, pozitivno je 67, a preminulih nema. Ukupan broj hospitalizovanih je 658, 12 pacijenata je na respiratorima, a broj izlečenih je 5.857. Od početka epidemije testirano je 217.856 osoba, od toga je pozitivnih 11.159, dok je ukupno preminulih 238. Procenat smrtnosti je 2,13 odsto.

Kurir.rs/Radmila Briza

Kurir