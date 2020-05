NEVEROVATAN BROJ ISKLIZNUĆA VAGONA U SRBIJI: Svaki četvrti dan iz šina ISKLIZNE VOZ!

Dva teretna voza sudarila su se pre dva dana u Železničkoj stanici Ralja na pruzi Beograd-Niš i iskliznula iz šina, a nažalost ovo je samo jedno od 87 iskliznuća, koja se u proseku svake godine dogode u Srbiji.

U prevodu, u proseku svaki četvrti dan kod nas iz šina isklizne po jedan teretni voz!

U subotu veče su se prvo sudarili, pa iskliznuli, vagon natovaren papirom i tri prazna vagona, u aprilu je sedam praznih vagona cisterni iskliznulo na pruzi između Bagrdana i Jagodine, krajem prošle godine je iskliznulo pet vagona natovarena limom, dok svi još pamte prošlogodišnja višestruka iskliznuća cisterni sa amonijakom i fosfornom kiselinom.

Prema zvaničnim podacima teretnog prevoznika "Srbija Kargo" tokom 2019. desilo se ukupno 87 iskliznuća voza ili manevarskog sastava, od kojih je do 60 nesreća došlo zbog puštanja voza na zauzet kolosek, nepravilnog postavljanja skretanja, slomljenih šina, istrošenih kolosečnih pribora i defromisanih pragova, dok se 17 nesreća desilo nepažnjom trećeg lica ili višom silom. Slična situacija je bila i tokom 2018. i 2017. godine kada je takvih nezgoda bilo 85, odnosno 89.

Stručnjak za bezbednost saobraćaja Milan Vujanić objašnjava za Kurir da se ovakve nesreće dešavaju ili zbog otkazivanja tehnike ili zbog ljudskog faktora.

- Upućivanje voza na pogrešan kolosek je, recimo, lična greška i meni su stravične baš te lične, ali može se desiti i da tehnika otkaže. Vozovi mogu da budu teški i do 600 tona i zamislite da pustite tih 600 tona i ne pazite na njih! Možete da pogrešite jednom godišnje, ali ne i 87 putam, to je zaista veliki broj. Postoje i tehnički razlozi poput deformiteta ili otkazivanja šina, ali i tehniku, vozove i šine morate održavati, pa ispada da se sve na kraju svodi na ljudski faktor. Imali smo i iskliznuća vagona sa otrovnim supstancama i to može biti izuzetno opasno i po ljude. Vozni saobraćaj bi trebalo da bude najbezbednije i takve stvari ne smeju da se dešavaju - kaže Vujanić za Kurir.

U Ministarstvu saobraćaja rečeno nam je da ćemo najbolje odgovore za naša pitanja dobiti od preduzeća "Srbija Kargo" i "Infrastruktura železnice Srbije", koji do zaključenja ovog broja nisu odgovarali na upućena pitanja.

Tabela Godine 2017 2018 2019 Iskliznuće vozova iz šina 89 85 87 Nesreće u kojima je neko stradao 14 10 10 Ukupan broj nezgoda na prugama 392 285 244

Neka od brojnih iskliznuća - decembar 2018. voz sa cisternama natrijum-hidroksida iskliznuo u Železnickoj stanici Makiš - novembar 2019. četiri vagona sa ugljem iskliznuli su između Resavice i Despotovca - novembar 2019. na pruzi između Bora i Negotina iskliznulo osam praznih teretnih vagona - novembar 2019. u železničkoj stanici Ripanj, iz sastava teretnog voza je iskliznula pet vagona - decembar 2019. u železničkoj stanici Lapovo došlo do iskliznuća dva vagona sa ugljem - maj 2019. pet cisterni prevrnulo se na pruzi kod Majdanpeka - mart 2019. prevrnulo se pet cisterni na pruzi Šabac-Zvornik - mart 2019. kod Vranja sletela je i prevrnula se makedonska cisterna - februar 2019. prevrnula se cisterna sa amonijakom kod sela Jasenovik na pruzi Niš - Zaječar - februaru 2019. između železničkih stanica Matejevac i Svrljig, iskliznulo je pet vagon-cisterni natovarenih fosfornom kiselinom

Razlozi: - puštanje voza na zauzet kolosek - nepravilno postavljanja skretanja - slomljene šina - istrošeni kolosečni pribor - defromisani pragova

