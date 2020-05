Besplatni internet za više od 400 učenika iz osetljivih grupa

Inicijativa „Digitalna Srbija“ najavljuje da će sva tri mobilna operatora koji su članovi ove neprofitne organizacije omogućiti pet gigabajta besplatnog interneta mesečno do kraja godine za učenike iz 424 društveno osetljive porodice. Prepoznajući da su ovi učenici u posebno neravnopravnom položaju u vremenu fizičkog distanciranja i obrazovanja na daljinu, kompanije Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile udruženo će im pomoći da u ovom domenu uhvate korak sa svojim vršnjacima.

Ideja za ovaj oblik podrške učenicima iz osetljivih grupa došla je iz Inicijative „Digitalna Srbija“ i odmah je prihvaćena od strane sva tri operatora.

Tim povodom, Filip Banković, izvršni direktor za tehniku Telekoma Srbija, naglasio je da je jedna od značajnijih uloga obrazovnog procesa i to što omogućava društvenu pokretljivost, te da je zato jako važno da socijalni status ne bude prepreka za ravnopravni pristup obrazovanju. „Sasvim je izvesno da je pandemija i na globalnom nivou samo ubrzala proces većeg oslanjanja na digitalne alate u obrazovanju, tako da ova inicijativa dolazi u pravom trenutku, kada je neophodno da napravimo novi iskorak,” rekao je Banković.

foto: Telekom Srbija

Ovom akcijom obuhvaćena su domaćinstva u 28 gradova i opština širom Srbije – od Bečeja na severu do Bujanovca na jugu i od Čajetine na zapadu do Knjaževca na istoku zemlje. U svakom od 424 domaćinstva je bar jedan učenik sa pristupom mobilnom uređaju na kome do sada nije postojao internet.

Saša Leković, izvršni direktor Tehnike u Telenoru istakao je da je period za nama, kada se sve prebacilo u onlajn svet, pokazao da fizička distanca ne znači nužno i socijalna distanca, ukoliko smo povezani putem interneta. „Drago nam je što smo i ovaj put bili u prilici da se odazovemo pozivu Inicijative „Digitalna Srbija” i za veliki broj porodica u našoj zemlji makar malo olakšamo izazovno vreme u kom se nalazimo,” naglasio je Leković.

foto: Telenor

Tokom epidemije, sva tri mobilna operatora omogućila su da obavezno obrazovanje u našoj zemlji ostane besplatno u svakom smislu te reči i tokom vanrednih okolnosti. Kako se školska nastava, pored televizije, preselila i na internet, sve tri kompanije prestale su da naplaćuju saobraćaj na najvećim obrazovnim internet platformama kao što su Moja škola ili portal za učenje programiranja Petlja.

Ističući da im je zadovoljstvo što su kroz još jednu inicijativu, zajedno sa drugim operatorima, pokazali spremnost da pomognu učenicima da neometano koriste digitalne alate u svom obrazovanju, glavni direktor za tehniku u kompaniji Vip mobile Nenad Zeljković dodao je: „Telekomunikacije danas predstavljaju jedan od stubova razvoja društva i drago nam je da kao članovi „Digitalne Srbije“ doprinosimo njegovom razvoju i kroz ovakve društveno odgovorne projekte.“

foto: VIP mobile

Inicijativa „Digitalna Srbija“ identifikovala je domaćinstva koja će biti podržana kroz ovu akciju uz veliku pomoć Dečije fondacije Pestalozzi i CIP — Centra za interaktivnu pedagogiju. Značajan doprinos ovoj inicijativi dale su i druge partnerske organizacije civilnog društva. Pestalozzi se uključio u ovu akciju kao organizacija koja je, na osnovu analize potreba učenika i škola, nabavila na stotine tableta, štampača i drugog potrebnog materijala.

„Ovo je mali deo problema koji rešavamo, ali doprinos nije zanemarljiv kada govorimo o stavljanju osnovaca i srednjoškolaca iz društveno osetljivih porodica u ravnopravan položaj s njihovim vršnjacima — pogotovo u vreme kada je internet nezaobilazna stvar u obrazovanju svakog mladog čoveka. Ova akcija, u koju smo se sa zadovoljstvom uključili zajedno sa organizacijom CIP Centar značajna je dopuna svakodnevnih napora svih organizacija i ustanove koje sarađuju sa nama,“ zaključila je Slavica Kijevčanin, direktorka kancelarije domaćeg predstavništva švajcarske Dečije fondacije Pestalozzi.

Foto: Promo

Kurir