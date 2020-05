DR BRANIMIR NESTOROVIĆ ZA KURIR: Koronavirus nisam imao! Lekar sam, ne bih ugrozio sebe ni druge!

Prof. dr Branimir Nestorović, član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa i načelnik Odeljenja pulmologije i alergologije u Dečjoj klinici u Tiršovoj, ponovo je izbio u zenit medijske pažnje rečenicom da misli da je imao koronavirus, ali da se nije samoizolovao zbog toga.

- Ja sam skoro siguran da sam imao koronu na samom početku jer sam dva dana imao temperaturu i proliv, ličilo je da je to to. Nisam bio u samoizolaciji jer nije bio trenutak za to i moralo je da se radi. Meni je brzo prošlo, ali nisam nikog inficirao jer sam bio društveno odgovoran - rekao je Nestorović za TV B92.

Ne bih ugrozio sebe i druge

foto: printscreen

On, međutim, za Kurir kaže da je ili pogrešno shvaćen, ili pogrešno interpretiran. - Rekao sam da sam mislio na početku epidemije da sam dobio koronavirus. Ali nisam ga imao. Uradio sam brzi test, koji je bio negativan. Dva dana sam imao temperaturu i proliv, i to je prošlo.

Nisam nigde tvrdio da sam preležao koronu, već da sam, u početku javljanja simptoma, pomislio da je u pitanju taj virus. A to je drastična razlika ili je u pitanju pogrešno tumačenje mojih rečenica. I još nešto, ja sam lekar - da sam imao koronu, ne bih ugrožavao prvo sebe, pa onda porodicu i druge ljude, i koja korona traje dva dana - rekao je Nestorović.

Korona u Srbiji bila pre prvog potvrđenog slučaja

Podsetimo, dr Nestorović je ranije tvrdio da je korona verovatno u Srbiji bila i mnogo pre nego što je zvanično registrovan prvi slučaj 6. marta. - Ako je sada potvrđeno da je korona u Italiji bila prisutna još 27. decembra, nije imalo šanse da već od januara virus nije cirkulisao i u našoj zemlji - govori je Nestorović i dodao da je bilo čudnih upala pluća u to vreme.

Kurir.rs/R.B.

Kurir