Er Srbija povećava broj letova u periodu do 14. juna

Er Srbija, nacionalna avio-kompanija Republike Srbije, zbog povećane potražnje, u periodu do 14. juna 2020. godine povećaće broj letova na pojedinim linijama do kojih u ovom trenutku leti. Tako će, umesto planiranih ukupno 16 letova do Londona (Hitrou), Beča, Ciriha i Frankfurta, do 14. juna Er Srbija obaviti čak 70 povratnih letova. Pored navedenih gradova, Er Srbija će leteti i do Njujorka, Amsterdama, Pariza, kao i do regionalnih destinacija, kao što su Ljubljana, Sarajevo, Banjaluka, Podgorica i Tivat. Postoji mogućnost uvođenja dodatnih letova ukoliko potražnja poraste, o čemu će Er Srbija naknadno obavestiti putnike.

Srpska nacionalna avio-kompanija nastavlja da pomno prati ukidanje ili produžavanje ograničenja u putovanjima na destinacijama do kojih leti, i u skladu sa promenama prilagođavaće svoj red letenja. Prema najnovijem stanju stvari, kada je reč o regionu, letovi do Podgorice i Tivta biće obnovljeni 7. juna, a letovi do Skoplja 15. juna.

„Posle početka obnove letova 21. maja, naš saobraćaj se progresivno povećava u zavisnosti od potražnje. Reagovali smo i reagovaćemo brzo i prilagođavamo se svim promenama u hodu. Svi se nalazimo u izazovnom okruženju i okvir u kojem posluju avio-kompanije neprekidno se menja, ali sam uveren da ćemo uspeti i pokazati zbog čega je Er Srbija lider u regionu“, rekao je Dankan Nejsmit, generalni direktor Er Srbije.

Er Srbija, u saradnji sa zdravstvenim organima i regulatornim telima, primenila je niz bezbednosnih i higijenskih mera u cilju postizanja bezbednosti i dobrobiti svojih putnika i članova posade tokom putovanja. Na svim letovima srpske nacionalne avio-kompanije obavezno je nošenje maski za lice tokom čitavog trajanja leta, a avioni se redovno dezinfikuju. Er Srbija prilagodila je sve procedure u putničkom avio-saobraćaju pre, tokom i nakon leta novim okolnostima, koje su prouzrokovane pandemijom korona virusa.

Kurir