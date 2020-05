DA SE SVI LJUBIMO I PLJUJEMO JEDNI NA DRUGE NE BI BILO OVAKO, NEŠTO SE ČUDNO DESILO Dr Gligić progovorila o KORONI

"Najvažnije je bilo saznati način prenošenja, jer se u startu govorilo da je to kapljično. Za mene je bilo čudno da je 1000 slučajeva dnevno i rekla sam - da se svi ljubimo i pljujemo jedni na druge ne bi bilo ovako", kaže dr Ana Gligić koja je pre 50-ak godina zaustavila "variolu veru“. Trebalo je, prema njenim rečima, upoznati epidemiološku situaciju, a zatim krenuti na ispitivanje virusa. Dodaje i da se virus prenosi vazduhom. "Virus je ostao isti. To nije neki drugi virus, ali su se na njemu dogodile neke promene. On je prelaskom na čoveka došao na neprirodnu podlogu. Počeo je da slabi jer se nalazi gde mu nije prirodno. Tako se prave i žive vakcine", objašnjava. Mora se paziti još, ali virus je ušao u slepu ulicu i epidemija mora da se završi, kaže ona. Na pitanje šta će nam vakcina ako virus mora da nestane, dr Gligić navodi da virus pravi ogromne štete.

(Kurir.rs/Prva)

