VRAĆANJE U NORMALU: Srbija u ponedeljak otvara granicu ka Bugarskoj

Srbija će u ponedeljak, 1. juna, otvoriti granicu i sa Bugarskom, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Srbija se zalaže za punu slobodu i slobodan protok ljudi, kapitala i usluga, apsolutno bez ikakvih ograničenja. Pokazali smo to prema svim susedima", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Kaže da smo i sa Mađarskom otvorili granicu, a da sa bugarskim prijateljima otvaramo u ponedeljak.

"Spremni smo i sa svima drugima. Mislim da sa BiH i Severnom Makedonijom to već funkcioniše. Mi ćemo uvek za to da se zalažemo, jer smatramo da to donosi korist svim građanima u regionu, a ne samo zato što je to evropska tekovina", poručio je Vučić.

