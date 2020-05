MINISTAR STEFANOVIĆ: Juriću, progovori, ako imaš o čemu

Nebojša Stefanović, ministar policije, rekao je da informacija koju Igor Jurić poslednjih meseci plasira u javnost ističući da poseduje dokaze protiv jednog političara, koji je navodno počinio teško krivično delo nad jednim detetom u Srbiji - stvorilo se previše nepotrebnih kontroverzi.

Kako Stefanović ističe, nije bitno da li je počinilac poznati političar, kao što tvrdi Jurić, pred zakonom svi su isti. - Za počinioca takvog dela, bio on političar ili ne, bogat i uticajan ili ne, ne sme da bude bilo kakvih povlastica, sakrivanja, popuštanja ili drugačijeg tretmana u svakom krivičnom delu. Pošto je u javnosti više puta pomenuo ovo delo, a nije rekao na koga misli, nije predočio dokaze i nije zvanično o tome obavestio tužilaštvo ili policiju, očekivao sam da Jurić namerava o tome da obavesti makar javnost - rekao je on i dodao: - Očekujem, da kada to već Jurić nije sam uradio, nadležno tužilaštvo bez odlaganja pozove gospodina Jurića da pruži sve informacije o mogućem učiniocu ovog teškog krivičnog dela, za koje tvrdi da je izvršeno, pre svega zato što je to normalno, ispravno, zakonito i u najboljem interesu moguće žrtve, istine i pravde. Uveren sam da Jurić shvata koliko je važno da se u ovakvim situacijama brzo reaguje.

Kako on kaže, Jurićevo oglašavanje u vezi ovih navoda prelazi u sferu medijskog prepucavanja. - Pošto se ni to nije dogodilo, sa žaljenjem primećujem da ovaj slučaj, ukoliko ga uopšte ima, sve više ulazi u sferu medijskog prepucavanja u kojem ne vidim ništa dobro ni za moguću žrtvu, niti vidim ostvarivanje teške sankcije za mogućeg počinioca - izjavio je Stefanović.

Podsetimo, Igor Jurić je 9. marta, gostujući u TV emisiji, govorio "da ima pedofila na uticajnim položajima u Srbiji, koji orgijaju sa decom". - Među njima je jedan ozbiljan političar, koji je poznat na nacionalnom nivou. Da imam dokaze, krunske dokaze, ja bih dao. Određene dokaze imam, fotografije sa kamera, nemam svedočenja njegovih žrtava - rekao je tada.

Kurir.rs / B. T. /Foto: Beta/Dragan Gojić

