POPOVIĆ IVKOVIĆ: Niko ne sme da uzima pravdu u svoje ruke! JURIĆ: Izvinjavam se što sam uznemirio javnost!

Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić i Biljana Popović Ivković, državna sekretarka u MUP Srbije gostovali su jutros u jutarnjem programu na TV Prva, a tema njihovog razgovora bila je izjava Igora Jurića "da u Srbiji postoji uticajni političar, koji seksualno zlostavlja decu".

Podsetimo, Jurić je svojom izjavom, koju je u martu dao medijima, uznemirio javnost, koja se skoro tri meseca pita "ko je taj političar?", ali nadležnim državnim organima nije dostavio dokaze o kojima je u martu govorio pred TV kamerama. Zbog toga se postavlja pitanje: "Da li time što odbija da kaže ko je političar pedofil prikriva krivično delo ili laže?"

I Biljana Popović Ivković jutros je više puta pozvala Jurića da kaže ko je političar pedofil. - Bezbednost i sigurnost dece su prioritet svih prioriteta, pa i MUP-ovih prioriteta i pozivam predsedika Fondacije "Tijana Jurić" da dokaze dostavi tužilaštvu. Ko god da ima saznanja da je neko zlotavljao i mučio bilo koje dete, mora odmah to da prijavi - rekal je Popović Ivković i obratila se Juriću: - Gospodine Juriću, neko dete pati, trpi. Morate to da prijavite nadležnim organima. Ovo nije tema za medije,već za državne institucije.

foto: TV Prva printscreen

Državna sekretarka je istakla i da ne sme biti prikrivanja podataka. - Vi ste prema građanima obavezni da prijavite i dostavite dokaze, ukoliko ih uopšte imate. Recite građanima ko je političar pedofil - rekla je ona. Jurić je potom objasnio zašto je izašao u javnost sa takvim informacijama. - Znajući da postoje takvi ljudi, želeo sam da o tome može da se priča. Moja ideja je bila da pokažem da takvih ima i među moćnima. Zbog toga sam izašao u javnost - rekao je Jurić i priznao da je tada pogrešio. - Priznajem da sam pogrešimo što sam verovao nekim ljudima koji su iskoristili priču, a moja namera je bila najbolja moguća. Sa druge strane se izvinjavam ako sam uznemirio javnost. Ja nisam diplomata, sve što radim radim srcem.

Problem u priči je to što je tema osetljiva. Žrtve su deca. Neko treba da svedoči i treba da se žaštiti. Nosim teško breme, odgovoran sam i za to dete i za njegovu porodicu. Ti ljudi, te žene, ta deca ne žele da svedoče, jer se plaše - rekao je osnivač Fondacije "Tijana Jurić", posle čega ga je Biljana Popović Ivković ponovo pitala "da li postoji političar pedofil i da li ima dokaze?" - Ne možete da uzimate pravdu u svoje ruke. U ovoj zemlji postoje institucije. Moramo da vodimo računa o našoj deci - rekla je ona. - A šta mislite ako posle onoga što ja kažem to dete bude ubijeno? - pitao je Jurić, posle čega je ona tražila da pusti svakoga da radi svoj posao. Na pitanje voditeljke šta će reći u Tužilaštvu ako ga pozovu, Jurić je rekao da zna šta će reći. Međutim, u emisiji je odbio da govori o dokazima, za koje je ranije rekao da ih poseduje, kao i o tome ko je taj političar pedofil.

Kurir.rs / Foto: Aleksandar Jovanović

