KAKO SE SADA OBAVLJA VANTELESNA OPLODNJA: Država dala novu šansu ženama od 42 godine!

Ženama koje su tokom vanrednog stanja napunile 42 godine, ali i svima koje će do 7. juna proslaviti taj rođendan, biće omogućena vantelesna oplodnja o trošku države, bez obzira na to što je zakon predviđao suprotno. Ujedno, to je jedna od mnogih novina kada je taj proces u pitanju, koji se ponovo izvodi već dve nedelje u celoj Srbiji, a posle prekida tokom vanrednog stanja zbog epidemije koronavirusa.

Ipak, neka se spreme svi koji čekaju da na taj način postanu roditelji jer su uvedene promene u taj segment medicine - maske, rukavice i distanca su sada obavezni, prenose za Kurir naši najbolji stručnjaci.

Ništa nije kao pre

Ništa više neće biti isto, a kako za Kurir objašnjava prof. dr Željko Miković, direktor prestoničkog GAK "Narodni front", gde se godišnje uradi 270 takvih procedura, pre dve nedelje je "Front" otvorio svoja vrata pacijentkinjama koje čekaju vantelesnu oplodnju. - Proces se odvija po pravilniku Evropskog udruženja za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE), a u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Konkretno, svaka pacijentkinja popunjava trijažni upitnik, koji ima 11 pitanja, o sopstvenom zdravstvenom stanju. Ako su odgovori negativni, onda se ona uključuje u program vantelesne oplodnje. Ukoliko postoji bilo kakva sumnja na kovid, tada se rade testovi na koronavirus, a u nekim slučajevima može da usledi i provera antitela - priča taj stručnjak i dodaje da, ukoliko je test pozitivan, onda se žena isključuje iz čitavog postupka. Prema njegovim rečima, strogo se vodi računa o zaštiti pacijentkinja i zdravstvenih radnika.

- Sve mere zaštite moraju da se poštuju - nošenje rukavica, zaštitnih maski i distanciranje. Mi smo dosad pozvali 50 žena da nam se jave. I taj izbor smo prilagodili starosti pacijentkinja, odnosno više ih je starijih od 40 godina, bliže granici do 42. godine, kako im ne bi isteklo zakonsko vreme dokad mogu da konkurišu za taj medicinski proces o trošku države - navodi prof. dr Miković i nastavlja:

Imaju pravo

- Svima je produžena mogućnost da se postupak uradi malo kasnije, tj. do kraja godine. Poštuju se i nova pravila Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) za žene koje su tokom vanrednog stanja napunile 42 godine i one koje, u periodu od 30 dana nakon njegovog ukidanja, pune toliko godina da im se omogući sporovođenje procedure. Takođe, one imaju pravo i da im se zakaže i obezbedi pregled na drugostepenim komisijama kako bi mogle od Fonda i komisije da dobiju zeleno svetlo da se uključe u proces vantelesne oplodnje. Startovala je sa radom i drugostepena komisija, koja je tokom prošle nedelje imala 70 pregleda - obelodanio je on. Kako prof. dr Miković poručuje, žene neka se ne plaše jer su bezbedne u "Frontu".

GAK Višegradska Startovali smo foto: TANJUG/ Sava Radovanović Prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor GAK Višegradska, prenosi za Kurir da su i oni započeli program vantelesne oplodnje pre dve nedelje, kad i ostali, da se pridržavaju svih propisanih mera i preporuka. - Za našu kliniku vlada prilično interesovanje. Radimo pripremne preglede, kao i drugostepene komisije za parove koji započinu postupak. RFZO nam šalje uveliko pacijente. Nastavljamo i rad sa parovima koji su započeli postupak pre epidemije i koji je stopiran u nekoj fazi do njenog završetka. Nekim parovima je postupak stopiran i tako što su im zamrznuti embrioni, pa se sada pripremamo da se taj postupak nastavi - objasnio je on.

KC Niš Kod nas je već šest parova u postupku foto: Beta/Saša Đorđević Dr Jasmina Popović, načelnica Odeljenja za vantelesnu oplodnju Kliničkog centra u Nišu, kaže za Kurir da je proces počeo pre dve nedelje, da je u postupku šest žena, kao i da se poštuju sve preporuke koje su srpske komisije usvojile, a koje je dalo Evropsko udruženje za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE). - Sve je to u cilju sprečavanja širenja koronavirusa - ističe naša sagovornica i dodaje da se u Kliničkom centru u Nišu strogo vodi računa o zaštiti pacijentkinja i osoblja. - Sve mere zaštite moraju da se poštuju, nošenje rukavica, zaštitnih maski, distanca, bez puno ljudi u zatvorenom prostoru - naglasila je ona.

