PAPRENA PROSLAVA: Za matursko veče potrebno i do 800 evra

DOZVOLJENI ISPITI ZRELOSTI, ALI TREBA TO PLATITI

Roditelj maturanta s prosečnom platom u Srbiji radi više od mesec dana da bi svom mezimcu obezbedio matursku proslavu, jer je, prema našoj računici, za ovaj događaj potrebno izdvojiti lepu sumu novca, koja ide i do 800 evra.

Dok se maturanti raduju zbog činjenice da će, uprkos epidemiji koronavirusa, ipak proslaviti završetak srednjoškolskih dana, roditelji se hvataju za glavu. Cipelice, pomadice, parfemi, samo su mali deo maturskog asortimana zbog kojeg su roditelji često prinuđeni da ulaze u dugove.

- Godine iskustva pokazuju da je teško izvodljivo da matursko veče košta manje od 300 evra. Kada se, uz cenu haljine za devojčice ili odela za dečake, uračunaju i drugi troškovi, a na to dodate i cenu zakupa restorana, kao i novac koji maturanti moraju poneti za taksi, fotografije i dalji provod, to premašuje minimalac u Srbiji. Ako se pak odlučuju za skuplju varijantu, troškovi mogu da iznose i do 800 evra. Veliki broj roditelja podiže kredite ili ulazi u minus da bi obezbedili savršenu matursku noć - istakao je za Kurir Milorad Antić, predsednik Forma srednjih stručnih škola.

Odabir prave haljina predstavlja glavnu i najskuplju stavku jer su cene u beogradskim buticima od pristojnih 6.000 pa do paprenih 40.000 dinara, dok cipele koštaju 3.500-20.000 dinara. Aksesoari su takođe obavezni, a za torbice u proseku treba izdvojiti 1.000-5.000 dinara, dok za nakit maturanti daju 1.000-4.000 dinara. Frizura i šminka iziskuju dodatnih 8.000, odnosno 10.000 u najskupljoj varijanti. Na sve navedeno treba dodati cenu proslave i to u proseku oko 7.000, što obezbeđuje švedski sto i piće, dok je novac za fotografije potrebno prethodno pripremiti i poneti. Postoji mogućnost da će maturanti nakon zvanične proslave slavlje nastaviti u kafani ili klubu, a to predstavlja dodatni trošak.

Kada se sve sabere, dolazimo do činjenice da je potrebno obezbediti i do 800 evra!

Ipak, Antić smatra da, koliko je ko u mogućnosti, treba nagraditi završeno srednjoškolsko obrazovanje.

- Matursko veče je doživljaj koji večno ostavlja trag i predstavlja lepu uspomenu, koje će se đaci rado sećati - zaključuje on.

Nema šminke MOMCI MOGU JEFTINIJE DA PROĐU Uglavnom se smatra da se za momke izdvaja manje para, međutim, ta razlika nije velika. Kada su u pitanju cene, u zavisnosti od prodavnice, oni mogu da pronađu pantalone od 2.500 pa do 7.000 dinara. U jednom od butika reporterima našeg lista rekli su da je cena košulja u proseku 3.000 dinara, a da sakoi koštaju oko 7.000 dinara. Na kraju, novac je potrebno izdvojiti i za cipele, koje se mahom plaćaju od 5.000 do 10.000 dinara. Kada se sve sabere, dobija se iznos od 30.000 dinara.

ČINJENICE MATURSKI CENOVNIK foto: Shutterstock Devojke Haljina 6.000-40.000

Obuća 3.500-20.000

Torbica 1.500-5.000

Frizura 3.000-8.000

Šminka 3.000-10.000

Nakit 1.000-5.000

Manikir i pedikir 3.000-4.000

Tretmani lica 3.000-5.000 * bez troškova fotografisanja i zakupa restorana foto: Shutterstock Momci Pantalone 2.500-7.000

Košulja 2.000-4.000

Sako 5.500-8.500

Cipele 5.000-10.000 * bez troškova fotografisanja i zakupa restorana

Kurir.rs/ Milica Vujović Foto: Shutterstock

Kurir