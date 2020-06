DETALJNA PROGNOZA, KO BI REKAO DA JE DANAS 1. JUN: Sunca ni za lek, ali biće oluja! Evo kakav nas ostatak meseca čeka

BEOGRAD - Ko bi rekao da je danas 1. jun i da nas samo tri nedelje dele i od zvaničnog početka leta! U aprilu dok je trajao policijski čas kuvali smo se na tridesetak stepeni, a sada kada treba iskoristiti godišnje i kad deci uskoro počinje raspust, sunca nema ni za lek. Napolju kao da je oktobar, a ne jun.

Ako ste očekivali malo lepše vreme u narednim danima, ta promena biće kratkog daha. Tek od sredine juna moći ćemo da se nadamo sunčanim i toplijim danima, bez padavina, a ni tada nas ne čekaju vreli dani jer najviše dnevne temperature neće prelaziti ni 30 stepani.

foto: Dragana Udovičić

Ceo maj bio je tipičan prolećni - pratilo nas je isključivo promenljivo vreme, bilo je dana sa kratkotrajnim kišnim intervalima praćenim grmljavinom, a slične vremenske prilike očekuju našu zemlju i tokom prve dve nedelje juna. Kako meteorolozi najavljuju, sredinom ovog meseca doći će do postepene stabilizacije vremena i sunčnih dana bez padavina.

Ove nedelje gotovo u čitavoj Srbiji biće smene kišnih i sunčanih perioda, sa prosečnim temperaturama do 20 stepeni Celzijusa. Temperature će tokom današnjeg dana kao i do sada biti ispod proseka za ovo doba godine, sa maksimalnom dnevnom do 18 stepeni.

Od utorka očekuje nas nešto više sunčevih zraka, a temperature će postepeno krenuti da rastu. Umereno oblačno u jutarnjim satima biće u utorak, dok će tokmo popodneva doći do slabije kiše, koja će prestati do večeri, kada će i doći do razvedravanja. Pojačan severozapadni vetar biće prisutan do srede.

foto: Beta/Miloš Miškov

- Od srede i četvrtka možemo očekivati stabilizaciju vremena, međutim i tada može doći do kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperature će na kraju ove sedmice biti u postepenom rastu - kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Prolazno naoblačenje sa mogućim slabim padavinama očekuje se u petak, dok se vikendu posebno možemo radovati zbog temperatura do čak 30 stepeni.

- Iako će doći do prolepšavanja vremenskih prilika, za sada na vidiku nema takozvanog letnjeg scenarija, što znači da bi u tom trenutku temperature morale biti u kontinuitetu iznad 25 stepeni. Za sada još neće biti toga u našoj zemlji, ali možemo da se radujemo makar vikendu, kada će temperature za koji stepen biti više od proseka za ovo doba godine - naveo je Đurić.

foto: RHMZ Printscreen

Budući da je naše podneblje pogodno za grmljavinske nepogode, one nas neće zaobiđi ni tokom juna.

- U kombinaciji viših junskih temperatura i vlage u vazduhu, može doći do jačih oluja u delovima zemlje gde bude bilo grmljavine - rekao je Đurić.

Stanovnike u brdsko-planinskim predelima pogodiće nešto niže temperature od onih u drugim delovima Srbije.

foto: RHMZ Printscreen

- Cela Srbije uglavnom će biti ujednačena po temperaturama, neće biti neke znatne razlike sem u brdsko-planinskim predelima, gde će temperatura uvek biti niža za nekoliko stepeni nego na primer u Vojvodini. Eventualno tamo gde bude bilo grmljavinskih nepogoda temperatura će se na nekoliko sati sniziti, međutim, kako smo navikli i tokom prethodnog meseca, iz časa u čas smenjivaće se sunce i oblaci - dodao je Đurić.

Visinski ciklon koji je bio prisutan na našem podneblju tokom maja meseca, sada polako slabi i nestaje. Ono što verovatno zanima jedan deo naših građana, jeste da li će eventalno moći da planiraju odmor i letovanje u junu u neku od susednih zemalja.

foto: RHMZ Printscreen

- Promenljivo vreme biće u kompletnom regionu jer je ceo region bio pod uticajem tog visinskog ciklona, pogođen je ceo istočni deo Mediterana. Međutim, već od sredine juna očekuje se porast temperatura na primorju, pri čemu će one biti više nego u Srbiji. Svakako da će postojati poneki dan kada može da dođe do pljuskova i nepovoljnog vremena za letovanje na području Grčke i Crne Gore - kaže Đurić.

