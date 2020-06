SRBIJA JE POBEDILA KORONU! Za dan samo 18 zaraženih, ali evo kada ćemo VIRUS POTPUNO ODJAVITI!

U čitavoj Srbiji je za 24 sata registrovano samo 18 novoinficiranih koronom, što je najmanji broj do sada za jedan dan. Testirano je njih 2.315, pa je procenat pozitivnosti 0,96. Preminula je jedna osoba, pa smo do sada imali ukupno 244 žrtve. Prema izveštaju Ministarstva zdravlja, na lečenju je 468 pacijenata, a devetoro njih je na respiratorima. Ukupan broj izlečenih je 6.726, do sada je testirano 247.760 osoba, a obolelo 11.430 osoba. U svim gradovima brojke novozaraženih su jednocifrene. Ipak, da bi se i zvanično odjavila epidemija, kako su ranije navodili stručnjaci, neophodno je da 28 dana budemo bez ijednog zaraženog.

Zatvaraju se brojne kovid bolnice, isto se planira i za privremenu na Beogradskom sajmu, a sve ovi podaci govore, kako je epidemiolog dr Predrag Kon rekao, da "objektivno više nismo u epidemiji" i da je njen kraj već došao.

- Ulazimo u period kada se očekuje da virus počne sporadično da se javlja. Naredne dve nedelje treba polako da se ugasi, da se pojavi nula. Može da se desi da se ne pojavi tako brzo. Mi nismo više u klasičnoj epidemiji - rekao je dr Kon za RTS i ukazao na to da je neophodno da 28 dana ne bude zabeležen nijedan slučaj bolesti da bi se odjavila epidemija.

- Kolektivni imunitet nije jednak u svim delovima Srbije. Ne mislim da je izrazito visok, jer smo mnogo radili na zaštiti da sprečimo epidemiju - rekao je Kon. Zbog smirivanja situacije juče je održan sastanak ministra zdravlja Zlatibora Lončara s direktorima kovid bolnica.

- Iz kovid sistema izašle su Opšta bolnica u Pančevu, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica, Klinički centar u Nišu i KBC Zvezdara. Plan je da u narednih sedam do deset dana izađu i kliničko-bolnički centri "Dragiša Mišović" i "Zemun", da bi i te ustanove mogle da rade po svom uobičajenom programu.

Planiramo da njihove kovid pacijente preuzmu Infektivna klinika u Beogradu i VMC na Karaburmi. Polako vraćamo zdravstveni sistem u status u kojem je bio pre epidemije, jer duži period nismo mogli da radimo s pacijentima koji nisu bili pozitivni na kovid - kazao je Zlatibor Lončar za Kurir.

Smešten 101 pacijent Sa Sajma u Mladenovac foto: Zorana Jevtić U privremenoj kovid bolnici na Sajmu u Beogradu smešten je 101 pacijent. - Traži se i rešenje za tu privremenu bolnicu, a jedna od mogućih opcija je da se pacijenti prebace u bolnicu u Mladenovcu. U narednim danima će komisija Ministarstva zdravlja otići da pogleda bolnicu u Mladenovcu, da li ispunjava uslove za zbrinjavanje kovid pacijenta. Ukoliko ih ispunjava, mi bismo privremenu bolnicu na Sajmu zatvorili, a njenu ulogu bi preuzela ona u Mladenovcu - kazao je Lončar i dodao da bi danas i sutra trebalo bi da bude testirano 60 pacijenata na Sajmu, pa se očekuje da ih bude manje od 50.

Lečenje Još 17 mališana u bolnicama Kako za Kurir kažu u Ministarstvu zdravlja, trenutno je u Srbiji još 17 dece u bolnicama. - Od toga broja u KBC "Dragiša Mišović" smešteno je njih 14, dok je troje u Nišu. Istovremeno, u KBC "Dragiša Mišović" su smeštene i četiri majke, osam beba, osma porodilja i svi su dobili negativne rezultate testa. Tamo su i dve trudnice, dok je jedna od njih pozitivna - kažu nadležni.

Vrtići u Pirotu zatvoreni Servirka hrane zaražena Vrtići u Pirotu su zatvoreni nakon što je potvrđeno da je radnica koja radi u kuhinji i servira hranu u Predškolskoj ustanovi "Čika Jova Zmaj" pozitivna na virus korona. Brisevi su uzeti od svih zaposlenih u kuhinji i od onih s kojima je bila u kontaktu. Od zaražene je uzet bris 29. maja, dok je 31. maja stigao pozitivan rezultat. Zavod za javno zdravlje je saopštio da je radnica poslednji put radila 22. maja, a prvi simptomi javili su joj se 26. maja. - Kako su zaposleni na radnom mestu nosili zaštitne maske i poštovali sve preventivne mere, mala je verovatnoća da se virus prenese na ostale zaposlene - naveli su u Zavodu. Ranije su zbog pozitivnih radnika zatvoreni vrtići u Vlasotincu, a virus je potvrđen i kod vaspitačice u Prokuplju i u Aleksincu.

Broj novoinficiranih po gradovima Pirot - 1 Bačka Topola -1 Sokobanja - 1 Raška - 1 Niš 3 Majdanpek - 1 Vranje - 1 Prokuplje - 1 Beograd - 7 Stara Pazova - 1 Ukupno 18 Izvor Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" Kurir.rs / Radmila Briza

