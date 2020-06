NEMA ZADRŽAVANJA NA NAPLATNIM STANICAMA: Vozači, obratite pažnju, evo gde će biti radova na putu

Od utorka 2. juna počinju istražni radovi na auto-putu na deonici petlja Pećinci - petlja Beograd koji će trajati 20 dana.

Za saobraćaj će biti zatvorene vozna i preticajna saobraćajna traka u dužini od četiri kilometra, a saobraćaj će se odvijati zaustavnom saobraćajnom trakom.

Od 2. do 8. juna planirani su radovi na deonici auto-puta od Uba do Lajkovca, a u periodu od 7.00 do 15.00 izvodiće se radovi na ispiranju atmosferske kanalizacije tako da će povremeno biti zatvarane preticajne saobraćajne trake u oba smera.

Na auto-putu kod petlje Smederevo izvode se radovi na rehabilitaciji mosta iznad železničke pruge na prilazu naplatne stanice Smederevo.

U zoni radova, koji će trajati do 30. juna, zatvorena je desna vozna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija dvosmerno levom voznom saobraćajnom trakom iz pravca Beograd ka naplatnoj stanici Smederevo.

Na putu Kneževići - Bela Zemlja - Užice, kod mesta Bela Zemlja, radovi se produžuju do 1. avgusta, a vozačima se kao altrenativni putni pravac preporučuje lokalni put Mačkat.

Radovi se izvode radnim danima od 7.00 do 16.00, a subotom od 7.00 do 15.00.

Kod petlje Niš istok - Malča, kod mesta Matejeva, izvode se radovi na redovnom održavanju mosta, uz naizmenično propuštanje vozila.

