PRETE MU SMRĆU, ALI NE ODUSTAJE OD POTRAGE ZA NESTALIM BEBAMA: Pronašao ključnog čoveka za rešenje misterije, a onda ŠOK

Tog 2. decembra 1976. u bolnici u Kragujevcu u roku od tri sata rodila su se tri dečaka. Jedan je preminuo.

Miri Pavlović je predstavljeno da je njena beba umrla, a Radiša Pavlović kaže da ima dokaze da je to nemoguće.

"Obdukcioni nalaz je pokazao da je preminula beba imala 3,200 kilograma i da je rođena na vakuum. Beba koju je rodila Mira imala je 2,950 kilograma i nije rođena na vakuum. Kasnije mi je otac preminule bebe to priznao, ali i pretio", kaže Radiša Pavlović za Kurir.

On naglašava da je još ranije pronašao jednog od dvojice preživelih, sa kojim je postao i prijatelj i koji će rado dati DNK na analizu, ali drugog nije mogao da nađe do ponedeljka uveče.

"Slavoljub Stefanović mi se sinoć javio na mesindžer i to sa lažnog profila, ali sam uspeo da ga ubedim da uključi kameru da se vidimo. Zamerio mi je što sam ga javno pozivao preko medija da nam se javi, jer je imao probleme, s obzirom na to da je, kao i nekada njegov otac, pripadnik službe državne bezbednosti. Pretio mi je rečima da moja porodica i ja možemo da imamo problema jer sam prozvao njegove bivše kolege iz 63. Padobranske brigade, a meni to nije bila namera. Ja sam samo hteo da ga neko od kolega usmeri ka nama. Stekao sam utisak da su Slavoljubu bivši pripadnici Resora državne bezbednosti naložili da ne sme da da DNK. Bar 15 puta nam je tokom razgovora naglasio da nikakvu DNK neće dati po cenu života".

Inače, taj razgovor je trajao sedam i po sati!

Radiša Pavlović ističe zalaganje državnog i policijskog vrha u rešavanju problema nestalih beba, kao i jedine žene načelnice policijske uprave, Jasmine Rajković iz Kragujevca.

"Kontaktirao me je tužilac za visokotehnološki kriminal da mi saopšti da su iz nekih predmeta nestajali dokazi", kaže Radiša Pavlović upirući prstom u pojedine bivše pripadnike vojnih i državnih bezbednosnih organa .

Radiša Pavlović nastavlja borbu, iako se, kako sam kaže, suočava sa pretnjama, čak i smrću.

(Kurir.rs)

Kurir