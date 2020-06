KON PRVI PUT BEZ MASKE NA TV! Evo šta je naš poznati epidemiolog poručio Srbiji!

Dr Predrag Kon, epidemiolog, rekao je da je puno ljudi ubeđeno da je preležalo koronavirus, ali da je on Dr Kon prilično skeptičan po tom pitanju i da misli da nije bilo toliko zaraženih koliko ljudi misle.

- Za ljude koji žele da znaju omogućeno je to komercijalno testiranje koje podrazumeva brze testove iz pune krvi, što znači venske krvi. Rezultati se dobijaju relativno brzo. Kod nas u Gradskom zavodu mora da se zakaže testiranje i da postoji uplata na račun - rekao je Kon za TV Pink u kojem se prvi put od proglašenja epidemije koronavirusa pojavio bez maske.

Kon precizira da je zakazivanje potrebno da se ne bi stvarale gužve i dodaje da test otkriva prisustvo antitela, a ne virusa.

- Postoje dve klase antitela, jedni su IgG, drugi IgM klase. Ja ipak svakom preporučujem da ako dobije nalaz da ima antitela zatraži tumačenje virusologa. Kod nas u Gradskom zavodu ima ko to može da istumači. Osim virusologa nalaz može da tumači i imunolog i infektolog - objasnio je Kon.

Kako kaže, IgM antitela podrazumevaju svežu infekciju koje zahteva da se mora raditi PCR test, o trošku države.

- Ako osoba ima IgG, a nema IgM antitela to znači da je to nešto što je bilo ranije i što podrazumeva da postoje antitela i neki stepen zaštite, a pominje se najčešće da je to period od godinu i po dana - naveo je dr Kon.

Odgovarajući na pitanje zašto je bitno da znamo da li smo bili zaraženi koronavirusom dr Kon kaže da to ništa posebno ne znači i dodaje da treba da se testiraju oni koji su zainteresovani.

foto: Printscreen Pink

Govoreći o tome da je koronavirus krenuo ranije nego što je otkriven Kon kaže da je pitanje koliko se ranije pojavio.

- Masovnost toga je pitanje da li je bila. Postoji i činjenica koja se zove epidemiološki proces, postavlja se pitanje ako je virus krenuo u decembru, zašto onda ranije nije došlo do uzleta virusa i prenošenja - kazao je Kon.

Kako dodaje, ova bolest je imala od pet do sedam dana prosečnu inkubaciju, a sada se produžava, ide do dve nedelje.

Dr Kon kaže da smo mi u Srbiji prošli ovu situaciju i ističe da je vreme da se opuštamo.

- Potpuno prihvatam ono što je profesor Tiodorović rekao, da je vreme da se skinu mere. Sada smo došli do samog kraja kada samo treba ostaviti distancu, koja sa dva metra može da se smanji na metar. Metar i po je apsolutno bezbedna razdaljina - rekao je Kon.

foto: tv pink printscreen

Prema njegovim rečima, u Kriznom štabu nikada nisu rekli da treba da ostanemo zatvoreni duže od 31. maja.

- Mi sada ulazimo u zonu kada iz nesigurne epidemiološke situacije prelazimo u povoljnu - naglasio je Kon i dodao da je Vojvodina već u povoljnoj situaciji.

Kaže da se epidemija ne može odjaviti jer je za to potrebno da prođe 28 dana bez ijednog slučaja.

Kurir