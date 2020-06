VOJSKA SE VRAĆA U PIROT! Vulin poručio: Vojska je siguran i dobar poslodavac, ovo je DOBRA VEST

"Hoćemo ponovo da vratimo jedinicu u Pirot", poručio je predsednik Pokreta socijalista i ministar odbrane Aleksandar Vulin u Pirotu.

Vulin je najavio da se Vojska Srbije vraća u Pirot.

- Građanima Pirota sa zadovoljstvom želim da kažem da se Vojska Srbije vraća. Mi smo tu da bismo čuvali svoj grad i svoju zemlju i u narednom periodu, hoćemo da vratimo jedinicu po njenoj veličini. O tome ćemo razgovarati, ali hoćemo ponovo da vratimo jedinicu u Pirot - rekao je Vulin.

On je istakao da je Pirot vojnički grad koji treba da bude u najboljoj mogućoj vezi sa Vojskom Srbije.

- Pirot je vojnički grad, Pirot je grad sa tradicijom, Pirot je grad na strateškom mestu, Pirot je grad koji zaslužuje i treba da bude u najboljoj mogućoj vezi sa Vojskom Srbije. Vojska Srbije treba da se vrati, Vojska Srbije treba da se vrati u mnoge gradove, treba da se vrati u mnoga mesta. Vratiće se u Pirot, to je dobra vest za bezbednost, to je dobra vest za sigurnost čitavog kraja, ali to je i ekonomski dobra vest - smatra Vulin.

Vulin je ocenio da je vraćanje vojske u Pirot dobra vest za sigurnost čitavog kraja, ali da je to i dobra ekonomska vest, jer je VS siguran i dobar poslodavac. On je dodao i to da vredi vezati svoju sudbinu za Vojsku Srbije.

- Vojska je siguran i dobar poslodavac, kao da se otvorila još jedna fabrika. Ja se radujem što ćemo imati mogućnost da građani Pirota uzmu svoje mesto u Vojsci Srbije, uzmu učešće u našim jedinicama, vežu svoju budućnost i sudbinu za Vojsku Srbije, a život u Vojsci Srbije je svakog dana sve bolji i vredi vezati svoju sudbinu za Vojsku Srbije, jer to je sudbina Srbije - rekao je Vulin u Pirotu.

