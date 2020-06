SRBE NE OBAVEZUJU MERE PROTIV KORONE U GRČKOJ: A evo ko će biti obavezan da obezbedi zaštitu od virusa

Grčka će od 15. juna otvoriti granice i za srpske turiste kojima neće biti poteban negativan test niti je predviđen karantin, a vlasnica jedne turističke agencije u Grčkoj Ana Nikolić ističe da nijedna mera za sprečavanje širenja korone neće obavezivati turiste već samo vlasnike smeštajnih kapaciteta i ugostiteljskih objekata.

Sa informacijom da će Grčka otvoriti granice dosta se, čak i neočekivano, povećalo interesovanje turista iz Srbije za rezervisanje smeštaja, rekla je Nikolićeva. Kaže da vlasnici smeštajnih kapaciteta u Grčkoj još nisu pokazali spremnost da daju veće popuste, jer čekaju da vide kakva će biti potražnja.

Ipak, za jun su snizili cene 10 do 15 odsto i neki daju dan gratis, dodaje Nikolićeva. Srpske turiste najviše brine da li će morati da imaju test, da li je predviđen karantin kada ulaze u Grčku i kada se vraćaju nazad i slično.

"Interesuje ih šta se dešava ako se tokom boravka u Grčkoj zaraze, pošto je bilo glasina da će onda biti u obavezi da plaćaju hotelski smeštaj tokom karantina. To su grčke vlasti demantovale i rekle da će sav trošak za karantin snositi država Grčka, ukoliko bude potrebno. Ipak, naglasili su da ne očekuju da će biti velikog broja zaraženih turista u zemlji pošto otvaraju granice samo za turiste iz zemalja niskog rizika", rekla je Nikolić.

Kaže da se vlasti u Grčkoj još nisu izjasnile da li će država obezbeđivati i hranu i lekove u karantinu.

Grčka je, kaže, prošle godine primila rekordnih 33 miliona turista, od čega je oko milion turista bilo iz Srbije, pa su očekivali da će ove godine ukupan broj turista biti premašen. "Do februara je interesovanje bilo veće za 20 odsto nego prošle godine, ali se sada predviđa, po nekim najpesimističnijim procenama, da će ove sezone Grčku posetiti svega 20 odsto turista. Ipak, nadamo se da će se stabilizovati situacija sa koronom, potražnja porasti i sezona biti bar upola dobra kao prošlogodišnja".

Nikolić očekuje da u Grčkoj ove godine bude više nego prepolovljen broj srpskih turista odnosno da će Grčku posetiti između 300.000 i 400.000 ljudi iz Srbije. Turisti iz Srbije još čekaju eventualna sniženje cena i da vide kako će se razvijati situacija kada počne sezone. Tako da je još rano praviti prognoze, ali će svakako ova sezona biti mnogo lošija nego prošle godine, kaže Nikolić.

Naši turisti se i sada najviše interesuju za bliže destinacije u Grčkoj, kao što su olimpska regija, Halkidiki i Tasos, ali i sve više za jonsku obalu.

"Bio je plan da Severna Makedonija otvori granice u ponedeljak, ali pošto je broj zaraženih porastao oni su to odložili do 14. juna. Ukoliko broj zaraženih padne do kraja nedelje oni su najavili otvaranje granice do 15. juna, ali ako ne, verovatno će ostati zatvorene granice", rekla je dodajući da bi to bio problem za one koji idu na jonsku obalu, jer bi morali da idu preko Bugarske.

Ističe da je grčka vlada propisala više od 100 preporuka i pravila za vlasnike ugostiteljskih objekata i smeštajnih kapaciteta, koji će morati da održavaju higijenu u prostorijama i apartmanima na mnogo višem nivou nego ranije. Kako je rekla, možda jedina mera koja se odnosi na same turiste je to što će biti obavezno tuširanje pre korišćenja bazena, ali se to i ranije podrazumevalo kao stvar opšte kulture. Šamponi i sredstva za tuširanje biće obavezni pored bazena kako bi se turisti istuširali pre i posle plivanja.

Vlasnici smeštaja treba da podignu nivo higijene tako što će čišćenje biti detaljnije, apartmani i hotelske sobe dezinfikovane prillikom svake smene, nameštaj poput fotelja i sofa prilikom smene očišćen paročistačem na temperaturi višoj od 70 stepeni, sobe provetrene, klima uređaji očišćeni...

Posteljina i peškiri će se dobijati na zahtev. Kontakt između osoblja i gostiju biće sveden na minimum. Dodaje da je jedna od novina i to što će se hrana u hotelima nositi u sobu besplatno. Takođe, gosti neće sami uzimati hranu sa švedskog stola već će biti osoba koja će služiti hranu. Na plažama će rastojanje između setova, koji se sastoje od dve ležaljke i suncobrana, morati da bude najmanje četiri metra, a ležaljke će biti prekrivene jednokratnom presvlakom.

Neće morati turisti kada stignu na plažu da mere rastojenje od drugog seta i od senke koju baca susedni suncobran, nego su vlasnici dužni da na taj način postave suncobrane. Dodaje da će na delu plaže gde nema ležaljki turisti sami voditi računa o međusobnoj udaljenosti. Kazne za nepoštovanje pravila za vlasnike su između 5.000 i 25.000 evra.

Nikolić navodi da neće biti ograničen broj turista u privatnim automobilima, pošto se sadašnja ograničenja odnose samo na taksi, rent-a-kar vozila i turističke autobuse, kao i da će i to važiti samo do 14. juna. Kaže i da se ovih dana vrši obuka vlasnika smeštaja, ali i medicinskog osoblja kako da se ponašaju u slučaju pojave korone, kao i da će na svakoj destinaciji biti slobodan određeni broj soba ili čak čitavi hoteli za karantin ako dođe do oboljevanja.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto ilustracija: Profimedia)

