GRCI SNIZILI CENE DO 15 ODSTO, A DAJU I DAN GRATIS! Odlične vesti pred odmor na EGEJSKOM I JONSKOM moru!

Nakon informacije da će Grčka otvoriti granice 15. juna, dosta se, čak i neočekivano, povećalo interesovanje turista iz Srbije za rezervisanje smeštaja, a Grci su za jun snizili cene 10-15 odsto, rekla je Ana Nikolić iz jedne turističke agencije.

Vlasnici smeštajnih kapaciteta još nisu pokazali spremnost da daju veće popuste, jer čekaju da vide kakva će biti potražnja.

- Ipak, za jun su snizili cene 10 do 15 odsto i neki daju dan gratis - navela je ona i dodala da nijedna mera za sprečavanje širenja korone neće obavezivati turiste već samo vlasnike smeštajnih kapaciteta i ugostiteljskih objekata.

Podsetimo, u Grčku će biti moguć ulazak bez testa i karantina, a grčke vlasti su saopštile da će obezbediti hotelski karantin za sve koji se zaraze tokom boravka u toj zemlji.

- Ukoliko broj zaraženih u Severnoj Makedoniji padne do kraja nedelje, oni su najavili otvaranje granice do 15. juna - rekla je ona i dodala da bi to bio problem za one koji idu na jonsku obalu, jer bi morali preko Bugarske.

Ona navodi da neće biti ograničen broj turista u privatnim automobilima.

