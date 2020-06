VALJEVO ĆE BITI POVEZANO SA PUTEM MILOŠ VELIKI: Za desetak dana počinju radovi na deonici od Iverka do Lajkovca

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović rekla je da očekuje da u narednih desetak dana započnu radovi na izgradnji deonice Iverak-Lajkovac, koja će povezati Valjevo sa auto-putem "Miloš Veliki"."Prvi korak je da ugovor bude usvojen danas na Vladi, da se potom potpiše ugovor, a onda da za desetak dana i počnemo radove. To je veoma važan projekat za građane Valjeva i za čitav taj kraj", rekla je Mihajlović za TV Hepi.

Ona je istakla da su gradilišta u Srbiji radila sve vreme vanrednog stanja, i na Moravskom koridoru, i na deonici Sremska Rača-Кuzmin, na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta i na drugim projektima.

Dodala je da se to vidi i u najvećem doprinosu građevinarstva rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom kvartalu 2020. godine.

"Do 1. avgusta biće završeni radovi i na održavanju auto-puteva, i na 'Milošu Velikom' i na Кoridoru 10. Iskoristiće se za održavanje auto-puteva letnji meseci, tako da nećemo imati zastoje na auto-putu zbog radova preko leta", navela je Mihajlović.

Srbija, prema njenim rečima ulaže oko 6,5 milijardi evra u modernizaciju železnice, a u planu je izgradnja brze pruge i od Beograda do Niša.

"Srbija je tranzitna zemlja i da bismo se povezali sa regionom nije dovoljno da imamo brzu prugu samo kroz Vojvodinu. Plan je da se gradi brza pruga i od Beograda do Niša za brzine do 200 kilometara na čas, a od Niša do Preševa za brzinu do 160 kilometara na čas. To će biti ogromna investicija, vredna oko dve milijarde evra", rekla je ministarka.

Kako je istakla, radovi na deonicama brze pruge koje su trenutno u izgradnji dobro napreduju i očekuje da se od septembra 2012. od Beograda do Novog Sada vozom stiže za oko pola sata.

"Na deonicama od Beograda do Novog Sada radilo se i tokom vanrednog stanja, i na deonicama gde rade ruske, kao i kineske kompanije. Tokom vanrednog stanja probijena je desna cev tunela Čortanovci, a sutra će biti probijena i leva cev", rekla je Mihajlović.

Ona je objasnila da na brzim prugama neće biti ukrštanja puteva i pruga, što je važno za veću bezbednost saobraćaja, dok se, s druge strane, ulaže oko 15 miliona evra u uređenje pružnih prelaza na regionalnim prugama.

"Pored putne i železničke infrastrukture, ulažu se ogromna sredstva i u razvoj vodnog saobraćaja, gde je ukupna vrednost investicija oko 380 miliona evra", rekla je Mihajlović.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir