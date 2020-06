MIHAJLOVIĆEVA NAJAVILA BRZU PRUGU OD BEOGRADA DO NIŠA: Ulažemo 6,5 milijardi evra, vozovi će saobraćati 200 na sat!

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da Srbija ulaže ukupno oko 6,5 milijardi evra u modernizaciju železnice i da se planira da se brza pruga izgradi i od Beograda do Niša.

Mihajlović je, gostujući u jutarnjem programu TV Hepi, rekla da je Srbija tranzitna zemlja i da bismo se povezali sa regionom nije dovoljno da imamo brzu prugu samo kroz Vojvodinu, saopštilo je Ministarstvo.

"Plan je da se gradi brza pruga i od Beograda do Niša za brzine do 200 kilometara na čas, a od Niša do Preševa za brzinu do 160 kilometara na čas. To će biti ogromna investicija, vredna oko dve milijarde evra", rekla je Mihajlović.

Ona je dodala da na brzim prugama neće biti ukrštanja puteva i pruga, što je važno za veću bezbednost saobraćaja, dok se s druge strane ulaže oko 15 miliona evra u uređenje pružnih prelaza na regionalnim prugama.

Prema njenim rečima, pored putne i železničke infrastrukture, ulažu se ogromna sredstva i u razvoj vodnog saobraćaja, gde je ukupna vrednost investicija oko 380 miliona evra.

(Kurir.rs/FoNet/Foto: Beta/Mileta Mirčetić)

Kurir