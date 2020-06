SRBI REZERVISALI PRVE TERMINE U GRČKOJ: Smeštaj za porodicu od 300 do 2.000 evra

Mnogi građani Srbije već pakuju kofere i samo čekaju 15. jun, kada će turisti i zvanično moći da uđu u Grčku. Brojne agencije i popularni sajtovi za rezervacije već nude aranžmane od tog datuma, a cene za četvoročlanu porodicu na najomiljenijim destinacijama Srba - Halkidikiju i u Olimpijskoj regiji, ostrvima Tasos i Krf - kreću se od 300 evra pa i do 2.000 evra, a ko može da priušti, luksuziraće se i za 7.000 evra.

Iako su se mnogi ponadali da će aranžmani, zbog pandemije korone, biti znatno jeftiniji nego ranije, Darko Asanović, vlasnik jedne od domaćih turističkih agencija, kaže za Kurir da, po svemu sudeći, popusti neće biti veći od 10 do 15 odsto.

- Agencije apartmane uzimaju u zakup, pa su cene za taj smeštaj uglavnom fiksne, ali kao i uvek mogući su manji popusti u zavisnosti od popunjenosti kapaciteta. Do kraja juna, početka jula očekujemo i da će 80 odsto hotela biti otvoreno. Neki su produžili popuste koji su važili u januaru i februaru, a neki će pojeftiniti 10-15 odsto - naveo je Asanović.

On je dodao da je većina turista koji će 15. juna krenuti u Grčku imala uplaćen aranžman za neki raniji termin, ali su morali da ga odlože. Ipak, sada će putovati po istoj ceni.

- Na Halkidikiju se apartman za dvoje odraslih i dvoje dece može naći od 560 evra za 10 dana, a na Tasosu za 600 evra. Noćenje s doručkom u hotelu sa četiri zvezdice u Pefkohoriju je 960 evra za 10 dana za dvoje odraslih, dvoje dece ide gratis, dok je na Sitoniji takav aranžman oko 880 evra. Na ove cene treba dodati i troškove sopstvenog prevoza ili autobusa, koji je po osobi oko 60 evra - istakao je Asanović i dodao da će 15. juna krenuti čarter-letovi za Solun i Atinu, dok će od 1. jula ostali.

I Branislav Petković, direktor druge turističke agencije, ocenio je da se cene nisu drastično menjale u odnosu na prošlu godinu:

- Interesovanje je blago opalo, ali i dalje se građani najčešće opredeljuju za Olimpijsku regiju, Halkidiki, kao i Krf, Pargu i Sivotu. Agencije sada moraju privući građane, pa mnogi, kao i mi, daju popuste od 10 do 15 odsto.

Nešto jeftinije je ako se ide u sopstvenom aranžmanu i letovanje zakazuje preko sajtova za rezervaciju smeštaja. Na Olimpik biču za 10 dana, počevši od 16. juna, mogu se naći apartmani za četvoročlanu porodicu od 300, a hoteli od 470 evra. Na Krfu su studiji od 600, ali i poneki hoteli od 650 evra. Cene su povoljne i na omiljenom Haniotiju, ali se tu mogu naći i preskupi apartmani, na samoj obali, koji za 10 dana za četvoročlanu porodicu koštaju i oko 7.000 evra.

Severna Makedonija još zatvorena

Samo preko Bugarske

U Severnoj Makedoniji juče je registrovano rekordnih 120 novoobolelih, zbog čega je ponovo uveden policijski čas, te još zabranjen i tranzit, pa će turisti, ako se nešto ne promeni do 15. juna, morati da idu preko Bugarske. Od Niša preko Pirota i Dimitrovgrada stiže se do Bugarske, pa preko Sofije i Blagoevgrada do granice s Grčkom i dalje ka Solunu.