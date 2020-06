EVO KADA ĆE SE ODRŽATI GUČA I EGZIT: Veliki broj festivala u Srbiji u avgustu!

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa predstavnicima manifestacionog turizma, kako bi definisali uslove neophodne za održavanje umetničkih i muzičkih festivala tokom avgusta i septembra, koji su označeni kao povoljni period u kontekstu epidemiološke situacije, saopšteno je iz kabineta premijerke.

Sastanku su prisustvovali predstavnici festivala "Egzit", "Guča", "Bir Fest", "Nišvil", "Lavfest", "Arsenal", "Beogradski festival igre", a nakon sastanka utvrđeni su novi, odnosno za neke festivale potvrđeni ranije najavljeni datumi za njihovo održavanje.

Saopšteno je da će festival "Egzit" biti održan od 13. do 16. avgusta, dok će niški festival "Nišvil" i festival "Lavfest" u Vrnjačkoj banji biti održani u standardnim terminima - od 13. do 15. avgusta, odnosno od 6. do 8. avgusta.

Festival "Guča" ove godine biće održan od 6. do 9. avgusta, beogradski festivali "Bir Fest" i "Mjuzik Vik" na Ušću, biti održani od 20. do 23. avgusta, odnosno od 28. do 30. avgusta, dok će "Beogradski festival igre" početi 11. septembra.

U saopštenju se navodi da je predsednica Vlade Ana Brnabić, među prvim državnicima u svetu, dala podršku održavanju festivala u Srbiji u avgustu mesecu, što su, kako se navodi "mnogobrojni svetski mediji preneli kao pozitivnu vest".

Ovi festivali, zajedno sa ostalim organizatorima događaja u Srbiji (godišnje oko 2.000 manifestacija i 14.000 poslovnih i kongresnih dogadjaja) doprinose državnom budžetu sa više od 200 miliona evra i generišu više od 10.000 stalnih i više desetina hiljada honorarnih poslova, navodi se u saopštenju kabineta predsednice Vlade Srbije.

