POGLEDAJTE ČUVENU 63. PADOBRANSKU U AKCIJI: Spektakularan noćni desant na Prokuplje sa 4.500 metara (FOTO, VIDEO)

NIŠ - Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, obišli su u četvrtak uveče pripadnike 63. padobranske brigade, koji izvode obuku na Vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu.

Vulin je potvrdio da noćni skokovi predstavljaju najzahtevniji i najsloženiji deo obuke.

1 / 8 Foto: Ministarstvo odbrane

"Ono što je sinoć urađeno iznad grada Niša ne može da uradi svaki padobranac, a onaj koji može, on može za sebe da kaže da je dostigao maksimum u svom razvoju i poslu. Noćni skok u otežanim uslovima, pod vetrom i teškim vremenskim prilikama, dokaz je da su ovi ljudi prošli najsloženiju obuku, i da su u stanju da izvedu baš sve što jedan padobranac može da uradi", istakao je Vulin, saopštilo je resorno ministarstvo.

On je dodao da su padobranci opremljeni najsavremenijim padobranima i najboljom mogućom opremom.

"Ulagali smo i u njihov životni standard, podigli smo nivo njihove jedinice - od bataljona vraćeni su na nivo brigade, ali oni sve to vraćaju i pokazuju koliko vredi u njih ulagati", rekao je Vulin i zahvalio načelniku Generalštaba VS što je sinoć bio tu i što je "doprineo da 63. padobranska brigada bude to što jeste".

Kapetan Mladen Stamenković, komandir čete za obuku padobranaca u 63. padobranskoj brigadi, bio je u ulozi rukovodioca padobranskih skokova.

"Malopre smo izveli skok tehnikom visokog iskakanja i visokog otvaranja. Iskočili smo s visine od 4,5 hiljada metara, iznad Prokuplja, tridesetak kilometara od desantne prostorije. Vozili smo se otvorenim padobranima i prizemili na desantnu prostoriju na aerodromu", istakao je kapetan Stamenković.

foto: Ministarstvo odbrane

On je potvrdio da je reč o tipu obuke koji se praktikuje u sklopu "više padobranske obuke" u 63. padobranskoj brigadi, ali se i nakon toga redovno izvodi, kroz padobranske skokove.

Najsloženijem delu obuke, noćnom skoku padobranom sa velike visine, preletom s ličnim naoružanjem i opremom, večeras je prisustvovao i zamenik komandanta Združene operativne komande general-major Ilija Todorov.

(Kurir.rs/Tanjug)

