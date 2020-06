2 TERMINA I 1.200 DINARA, A REZULTATI ZA SAT VREMENA: Srbija se testira na imunitet od korone, a ovo su PRVI DETALJI

U skoro svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Srbije od pre nekoliko dana možete na lični zahtev da uradite testiranje i otkrijete da li imate antitela, odnosno da li ste preležali virus korona.

Procedura je jednostavna, a ukoliko želite da se testirate, to će vas koštati 1.200 dinara. Prvi rezultati, međutim, govore da je veoma mali broj građana Srbije koji se testirao i preležao virus, tako da o nekom kolektivnom imunitetu, po svemu sudeći, nema ni govora.

Beograd

U domu zdravlja "Dr Milutin Ivković" na Paliluli određena su dva termina za sve građane koji žele da se testiraju.

- U utorak smo dobili uputstva i počeli sa testiranjem. Interesovanje je zadovoljavajuće, više nego što smo očekivali. Da ne bi bilo čekanja u laboratoriji zbog redovnih analiza i stvaranja gužve među pacijentima, za testiranje antitela smo odredili dva termina. Pre podne od 10 do 12 i po podne od 14 do 16 sati svako ko želi može da se testira. Vadi se venska krv, pacijenti moraju da donesu uplatnicu, a rezultati se dobijaju u roku od sat vremena. Nalaz moraju da podignu lično, a do sada smo imali 50 do 60 ljudi dnevno koje smo testirali - kaže direktor doma zdravlja na Paliluli, dr Aleksandar Stojanović.

Ukoliko želite da se testirate u GZZJZ potrebno je da najpre zakažete svoj termin putem mejla.

- Počeli smo sa testiranjem 1. juna i dnevno uradimo oko 20-25 testova. Testiranje se obavlja od 7.30 do 11 sati uz obavezno zakazivanje. Rezultate pacijenti dobijaju istog dana putem mejla - objasnili su iz GZZJZ, uz napomenu da je uvid u rezultate povreljiva stvar.

U Obrenovcu su do sada svi testovi negativni.

- Počeli smo sa radom tokom jučerašnjeg dana. Zasad nije veliko interesovanje, odradili smo pet testova i svi rezultati su bili negativni. Možda kroz par dana bude i većeg interesovanja, videćemo - kažu iz doma zdravlja u Obrenovcu.

Niš

U niškom Domu zdravlja, za tri dana, od 1. do 3. juna, urađeno je ukupno 57 seroloških testova na lični zahtev građana koji su pokazali da je samo petoro testiranih imalo antitela na virus korona, što znači da su preležali ovu zaraznu bolest.

U 49 slučajeva nalaz IgG i IgM anitela bio je negativan, što znači da osoba nema virus korona niti ga je ikada imala. U dva slučaja nalaz IgG i IgM čestica bio je pozitivan pa je odmah, kako propisi nalažu, urađen PCR test koji je pokazao da su negativni na virus korona. U jednom slučaju nalaz IgM antitela je bio pozitivan, ali je PCR test uzimanjem brisa iz nosa i grla pokazao da osoba nema virus korona. U pet slučajeva nalaz IgG antitela je bio pozitivan, što znači da se radi o staroj, preležanoj infekciji i da je organizam stvorio antitela.

- Obraćamo pažnju najviše tamo gde je nalaz IgM antitela pozitivan, što govori o nekoj mogućoj infekciji, ali ne i sigurnoj. Takvu osobu onda besplatno testiramo PCR testom, koji podrazumeva uzimanje brisa iz grla i nosa. Naša zakonska obaveza jeste to da proverimo PCR testovima sve koji imaju otkrivenu moguću svežu infekciju. Do sada sve osobe koje su testirane na PCR-u su bile negativne. Dakle, pozitivan IgM ukazuje na mogućnost da postoji neka sveža infekcija, ali ne mora da znači da je Covid-19 prisutan - objašnjava pomoćnica direktora doma zdravlja u Nišu Danijela Nešić.

Pozitivan nalaz IgG govori o staroj infekciji, što znači da osoba ima stvorena antitela, ali može da se desi i da je neko preležao virus korona, a da nema IgG pozitivan.

- Imali smo slučaj jednog kolege koji je preležao virus korona, ali je nalaz IgG bio negativan jer mu je imunitet bio slab i organizam nije stvorio antitela. A imate ljude koji zvanično nisu preležali koronu a imaju IgG pozitivan, što govori da su ranije, bez simptoma, na nogama preležalil i imaju stvorena antitela. Ili su bili asimptomatski, ili su možda imali neke simptome koje su doveli u vezu sa gripom ako je to bilo u februaru, na primer - objašnjava Nešićeva.

Užice

Testiranje na antitela virusa korona počelo je juče u svim domovima zdravlja zlatiborskog okruga, ali u Zdravstvenom centru Užice zasad nema podataka koliko je interesovanje građana. Jedino što se pouzdano zna je da je u Domu zdravlja u Arilju do sada na lični zahtev testirana jedna osoba. Preciznije podatke o broju testiranih, rečeno nam je, imaće u ponedeljak.

Subotica

U subotičkom Zavodu za javno zdravlje počelo je testiranje na antitela virusa korona, a prema rečima epidemiologa dr Nebojše Bohuckog, odziv je jako dobar.

- Veoma smo zadovoljni odzivom građana, mogu reći da je velika zainteresovanost. Prvog dana se testiralo devet građana i drugog dana isto toliko. Od ukupno 18 testiranih, kod jedne osobe test je bio pozitivan na antitela - kaže dr Nebojša Bohucki.

Prema njegovim rečima, interesovanje za ovu vrstu testa je rezultat toga što je od početka godine zabeležno dosta slučajeva akutnih respiratornih infekcija.

- Generalno su ljudi bili bolesni u januaru i februaru. Onda još nije bilo korone kod nas, a mnogi se sada pitaju da li su imali koronu pre nego što je zvanično proglašena epidemija. Ne pitaju se samo naši građani, već se to isto pitaju ljudi u čitavom svetu - objašnjava dr Bohucki.

On dodaje da su mnogi i tokom epidemije imali tegobe, ali se ipak nisu javili lekaru jer su imali blagu kliničku sliku.

- Dobijali smo podatke da je nekome samo curio nos, a bilo je i iznenađenja da neko nije imao apsolutno nijedan simptom, a pregled je pokazao pozitivan test. Rezultat testa je gotov za 15 minuta, radi se o brzom testu - objašnjava.

Šta su IgM i IgG čestice?

Najjednostavnijim rečnikom, kada bilo koji virus, pa tako i SARS-CoV-2, uđe u naš organizam, naš imunosistem se aktivira i nakon desetak dana prvo počinje stvarati antitela iz tzv. IgM podgrupe. Dotična IgM antitela žive dosta kratko u našem krvotoku, svega tri do četiri sedmice, tokom kojih se vežu na proteine koji se nalaze na površini virusa. U slučaju virusa SARS-CoV-2, to je tzv. spike (S) protein (“šiljak”), a antitela tako označe virus za uništenje putem makrofaga. To su specijalizovane grupe belih krvnih stanica uključene u tzv. fagocitozu stranih supstanci, kao npr. bakterija, virusa, stanica tumora itd.

Nakon te početne 3-4 nedelje, IgM antitela nestaju iz krvotoka zaražene osobe, nakon čega njen imunosistem počinje stvarati drugi tip antitela, pod imenom IgG. Njih imunolozi još popularno nazivaju "neutralizujuća antitela" jer upravo ta IgG antitela neutrališu virus i sprečavaju ga da se proširi na još više stanica epitela pluća. Najveća količina tih IgG antitela u pravilu se može detektovati 6-8 nedelja nakon inicijalne infekcije virusom SARS-CoV-2, tokom kojih su ta antitela zapravo i najpotentnija u borbi protiv virusa.

U svrhu otkrivanja navedenih IgM i IgG antitela trenutno se u svetu koriste tri različita serološka testa, a njihova trenutna cena po testu varira između 10 i 20 američkih dolara. Prvi i zasad najviše korišćeni test je tzv. metoda ELISA, putem koje se IgM I IgG antitela mogu detektovati za samo nekoliko sati.

Još 96 zaraženih

Nakon jučerašnjeg preseka u 15 časova, na virus korona u Srbiji je testirano 4.795 osoba, od čega je 96 pozitivno. Na respiratoru se trenutno nalazi 12 osoba, dok je jedna zaražena osoba, nažalost, preminula od posledica virusa.

Inače, juče je krizni štab odlučio da u zatvorenom prostoru maksimalan broj ljudi bude 500, dok na otvorenom nema ograničenja.

